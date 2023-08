Vibe Martech Fest Indonesia Hadirkan 200 Pemimpin Pemasaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Vibe Martech Fest, konferensi pemasaran dan teknologi, memulai edisi SEA pertamanya di Jakarta, Indonesia pada 1 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh 200 pemimpin pemasaran.Lebih dari 25 pemimpin industri tampil di panggung untuk berbicara tentang tantangan kritis yang dihadapi pemasar modern dan cara memanfaatkan teknologi untuk memenuhi keinginan pelanggan era baru dalam skala besar.David Raab, pakar CDP dan Pendiri CDP Institute, memulai acara dengan menyampaikan pidato utamanya tentang memilih sistem martech yang tepat untuk kesuksesan bisnis, memahami bagaimana martech mendukung tujuan strategis yang lebih besar, dan menavigasi lanskap pemasaran yang berkembang.Sebuah diskusi panel tentang State of Martech In Indonesia & Southeast Asia memaparkan peta jalan untuk tahun 2023 dan seterusnya, yang menghadirkan para pakar seperti Debashish Roy, Chief Operating Officer dari Vision+; Sri Safitri, Vice President, Digital Education Ecosystem dari Telkom Indonesia; dan Vebbyna Kaunang, Chief Marketing Officer Kino Indonesia.Jajaran pembicara pada gelaran ini antara lain Jarrett Wong, Head of Martech & Mobile Sephora untuk Asia Tenggara, Oseania dan Korea; Ferdi Anggriawan, Vice President of Growth dari Allo Bank; Krisna Parahita, Vice President of Products dari LinkAja; Mirko Brinker, Enterprise Business Lead Branch untuk Asia Tenggara; dan Sheldon Chuan, Chief Marketing & Digital Officer dari Home Credit Indonesia.Lanskap bisnis ritel di Indonesia telah berubah. Tingginya penetrasi internet, preferensi konsumen untuk saluran digital, dan peningkatan penggunaan opsi pembayaran digital membuat brand untuk menata ulang produk dan layanan.Ini agar dapat menawarkan kenyamanan yang cepat, terpersonalisasi, dan menawarkan pengalaman pelanggan yang luar biasa untuk memenangkan persaingan. Pemasar mencari solusi martech (teknologi pemasaran) untuk membantu mewujudkan janji brand dalam skala besar.Saluran yang mengutamakan digital di era new normal dapat menghadirkan tantangan saat brand melakukan transformasi, tetapi juga menghadirkan peluang untuk membiarkan data mendorong keputusan bisnis.Menurut Mayank Singh, kenali pelanggan secara mendalam melalui wawasan data dan masukan yang didapat, antisipasi kebutuhan pelanggan, dan lampaui harapan pelanggan agar lebih baik.Edwin Octavana Mahaditya dari Erajaya Digital Group mengatakan, mereka berfokus pada pemikiran menerapkan teknologi terbaru ketimbang memahami dasar-dasarnya. Sekarang memulai dengan memahami siapa pelanggan yang paling berharga dengan CLV tertinggi."Dari sana, poin data apa yang perlu kami kumpulkan untuk menentukan atau memahami segmen pelanggan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kami menentukan solusi yang ideal, lalu kami menentukan perjalanannya, melakukan aktivasi kampanye pengujian A/B untuk melihat keefektifan pemanfaatan data pihak pertama, dan terus mengulanginya,” ungkapnya.Sanjay Swamy, Direktur Martechvibe, penyelenggara konferensi tersebut, mengatakan, harapan pelanggan di Indonesia berubah dengan cepat. Hal ini adalah fase penting bagi pemasar di kawasan Asia Tenggara yang lebih besar untuk menerapkan teknologi yang dapat membantu memahami pelanggan secara lebih mendalam, dan memberikan pengalaman yang berharga. Hamparan besar solusi martech bisa sangat banyak."Itulah sebabnya, kami menyatukan para pemimpin global dan regional untuk berbagi pembelajaran kolektif mereka. Tim pemasaran masa depan perlu mempersiapkan diri untuk menggunakan teknologi dan strategi secara bersamaan.”