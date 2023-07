Satukan Dunia Fisik dan Digital, AI Generatif Antar Bisnis ke Level Selanjutnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laporan Terbaru dari Accenture menemukan bahwa kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) generatif dan teknologi berkembang lainnya akan mengantar bisnis ke masa depan baru di saat dunia fisik dan digital menjadi semakin menyatu.The Accenture Technology Vision 2023 yang bertajuk “When Atoms Meet Bits: The Foundation of Our New Reality” menjelaskan bagaimana tren teknologi yang mendasari konvergensi dunia fisik dan digital bersamaan dengan semakin banyaknya perusahaan yang ingin mempercepat perubahan bisnisnya saat ini.Sebanyak 100% dari eksekutif bisnis di Indonesia sepakat bahwa perusahaan memerlukan cara yang lebih sistematis untuk mengelola penggunaan teknologi baru secara bertanggung jawab, laporan tahun ini menyediakan wawasan bisnis bagi para eksekutif perusahaan di Indonesia sehingga mereka mampu mengambil keputusan strategis untuk berkembang di tengah menyatunya pengalaman fisik dan digital.Lebih lanjut, kemunculan ChatGPT telah menangkap perhatian dunia akan kekuatan AI generatif yang dapat meningkatkan kemampuan kerja manusia. Terkait hal ini, laporan Accenture menunjukkan bahwa 99% eksekutif di Indonesia menyetujui bahwa perkembangan AI generatif seperti ChatGPT membuka era baru untuk perusahaan, dan mereka mengharapkan model dasar dari AI tersebut dapat berperan penting dalam strategi perusahaan mereka tiga sampai lima tahun ke depan.Laporan Accenture Technology Vision 2023 mengidentifikasikan empat tren kunci:1. Digital identity: Kemampuan untuk mengautentikasi pengguna dan aset digital, yang menjadi dasar untuk menjelajahi dunia digital dan fisik, kini dilihat oleh 98% eksekutif di Indonesia sebagai suatu strategi bisnis yang harus dilakukan.2. My data, your data, our data: AI tidak bisa mencapai potensi sepenuhnya jika perusahaan tidak menggunakan data secara maksimal, yang artinya mereka harus mengurai data silo dan memodernisasi fondasi data mereka. Accenture menemukan 94% eksekutif di Indonesia setuju bahwa transparansi data adalah kunci keunggulan yang menjadi pembeda bagi perusahaan mereka.3. Generative AI: Mendorong kemampuan manusia sebagai co-pilot, rekan kreatif maupun penasihat, hampir semua eksekutif setuju bahwa AI generatif akan memunculkan kreativitas dan inovasi (99%). Mereka juga kagum dengan laju inovasi AI yang belum pernah terjadi sebelumnya (98%).Our forever frontier: Timbal balik antara sains dengan teknologi yang terjadi semakin cepat dengan saling mempercepat kemajuan satu sama lain. Sebanyak 100% responden di Indonesia meyakini bahwa hal ini akan menjadi pendorong utama untuk berbagai terobosan yang akan terjadi di industri mereka pada dekade berikutnya.Country Managing Director Accenture Indonesia, Jayant Bhargava mengatakan hampir semua eksekutif Indonesia (99%) sepakat bahwa perangkat lunak dan layanan yang didukung oleh model dasar AI akan meningkatkan inovasi dan kreativitas secara signifikan di organisasi mereka dalam 3 hingga 5 tahun mendatang."Dengan semakin banyaknya bisnis yang menyadari potensi AI generatif, mereka juga semakin membutuhkan bantuan kami dalam berbagai bidang, termasuk mengoptimalkan aplikasi AI, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja mereka, serta mencari cara yang bertanggung jawab untuk menghadapi risiko dan tantangan dalam penggunaan teknologi ini.”“Dalam lanskap yang dinamis ini, Laporan Technology Vision 2023 menyajikan tren-tren kunci yang berfungsi sebagai panduan bagi bisnis-bisnis lokal untuk mencapai kesuksesan. Kami percaya adopsi tren ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dan menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru."Adopsi dan pemanfaatan aktif AI dan teknologi digital juga akan berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi digital Indonesia, dan meningkatkan daya saing kita.”