Pikachu Jet Resmi Hadir di Indonesia

Jakarta: The Pokemon Company (TPC) bersama Niantic, Inc., Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Garuda Indonesia melaksanakan penandatanganan MoU peresmian kerjasama proyek Pokemon Air Adventure.Melalui kerja sama ini, keempat perusahaan memiliki tujuan untuk mendukung sektor pariwisata di Indonesia dengan mendorong perjalanan wisatawan dalam negeri dan menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara.Pada tahun 2023 ini, Garuda Indonesia akan mengoperasikan dua pesawat dengan desain dan fasilitas bernuansa Pokemon, dan keduanya dihadirkan untuk melayani penerbangan domestik dan internasional.Pesawat tersebut ditujukan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin kembali melakukan perjalanan, terutama dalam situasi di mana pembatasan perjalanan telah dilonggarkan di Tanah Air.Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya keempat perusahaan dalam mendukung target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Pada tahun 2023 ini, Kemenparekraf menetapkan target pergerakan wisatawan domestik sebanyak 1,4 miliar dan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8,5 juta.Selain itu, Kemenparekraf juga berharap pendapatan devisa pariwisata dapat mencapai rentang antara USD2,07 miliar (Rp30,8 triliun) hingga USD5,95 miliar (Rp88,6 triliun). Sebelumnya, Niantic Inc akan menggelar acara offline Pokemon Go Community Day pada bulan Mei lalu.Acara offline rutin tersebut akan berlangsung di 21 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada Community Day, Niantic Inc menggelar event khusus yang tidak boleh dilewatkan penggemarnya, dan menawarkan peluang lebih besar untuk mendapatkan Pokémon langka.Tidak hanya itu, penggemar juga berpeluang mendapatkan sejumlah item in-game yang bisa diperoleh dengan mudah dalam jumlah banyak serta gratis. Pokémon GO Community Day akan berlangsung pada 21 Mei 2023 pukul 14.00 hingga 17.00 waktu setempat serentak di 21 kota.