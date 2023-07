Pengguna TikTok di Indonesia Tembus 113 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: TikTok masih menjadi salah satu aplikasi jejaring sosial paling populer di dunia pada tahun 2023 ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan jumlah pengguna di Indonesia, aplikasi besutan ByteDance ini memiliki pengguna sebanyak 113 juta per April 2023.Laporan firma riset Statista bertajuk Countries with The Largest TikTok Audience as of April 2023 juga mengungkap bahwa dengan jumlah pengguna tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada periode tersebut.Kendati demikian, jumlah pengguna TikTok di Tanah Air belum melampaui jumlah pengguna di Amerika Serikat (AS) sebesar 117 juta pengguna. Jumlah tersebut mengganjar AS sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia per April 2023.Di belakang AS dan Indonesia, Brasil menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar ketiga di dunia per April 2023, sebesar 85 juta pengguna, dan diikuti oleh Meksiko sebesar 62,4 juta pengguna.Daftar lima negara dengan pengguna TikTok terbesar per April 2023 ditutup oleh Rusia dengan jumlah pengguna sebesar 51,2 juta pengguna. Vietnam menduduki peringkat keenam dengan 50,6 juta pengguna, Filipina di peringkat ketujuh dengan 41,4 juta pengguna.Sedangkan peringkat kedelapan ditempati oleh Thailand dengan 41,1 juta pengguna, peringkat kesembilan diisi oleh Turki sebanyak 31,1 juta pengguna, dan Arab Saudi menempati peringkat kesepuluh dengan jumlah pengguna sebesar 28,4 juta pengguna.Sementara itu, menurut Data Reportal, negara dengan jumlah pengguna TikTok paling sedikit adalah Inggris sebesar 20,3 juta, Malaysia sebanyak 20,07 juta, dan Peru sebanyak 18,05 juta pengguna.Selain itu, Indonesia juga disebut negara dengan kontribusi besar terhadap bisnis di TikTok, terutama ecommerce di TikTok Shop. TikTok dilaporkan menargetkan penjualan hingga USD20 miliar atau sekitar Rp300 triliun dari TikTok Shop.