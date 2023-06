Akselerasi Visi Kota Pintar Indonesia di Indonesia China Smart City Technology and Investment Expo 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: ZTE menampilkan teknologinya di acara Indonesia China Smart City Technology and Investment Expo 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Mei 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta.Acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mengimplementasikan kota pintar, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, memprakarsai Movement Towards 100 Smart Cities and the Development of the Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari komitmen untuk membangun lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pemerintah daerah dan kota, perencana kota, serta pakar industri untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi solusi inovatif untuk pengembangan kota pintar.Kobe Bai Yang, Vice President ZTE Corporation, menyampaikan pidato tentang "Intelligent Digital Infrastructure to Accelerate Life-City-Industry Transformation". Ia menekankan peran penting infrastruktur digital cerdas dalam mendorong transformasi kota, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.Keterlibatan ZTE juga berlanjut ke sesi presentasi yang menghadirkan para pakar industri. Kevin Fang, CMO ZTE Indonesia, yang menyampaikan presentasi tentang “Shaping Digital Innovation," menyoroti dedikasi perusahaan dalam mendorong batas-batas kemajuan teknologi.Selain itu, Iman Hirawadi, Telecom Solution Architect & Business Consultant di ZTE Indonesia, berbagi wawasan berharga tentang "Digital Foundation for Smart City," yang menekankan peran penting dari solusi telekomunikasi yang dalam mendorong pengembangan kota pintar."ZTE merasa terhormat dapat berpartisipasi dalam Indonesia China Smart City Technology and Investment Expo 2023," ujar Kobe Bai Yang, Vice President ZTE Corporation."Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan industri untuk mempercepat implementasi dari inisiatif kota pintar dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih terhubung, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia," tambah Bai Yang.Sebagai salah satu peserta pameran di acara ini, ZTE kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, Erick Thohir, di booth. Erick menggarisbawahi pentingnya kesempatan ini untuk mengeksplorasi berbagai teknologi yang dirancang untuk melayani berbagai aplikasi kota pintar.Di stan pamerannya, ZTE memamerkan solusi-solusi mutakhir terbarunya, yang menyediakan berbagai teknologi menyeluruh untuk berbagai aplikasi smart city, yang meliputi solusi-solusi Smart Home yang mutakhir, Next-generation Data Center, teknologi Cloud Core, aplikasiSmart Infinity, dan Smart Devices.