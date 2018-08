Operator AS Gaet LG Buat Smartphone 5G

Sprint, salah satu operator telekomunikasi di Amerika Serikat, mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan LG untuk meluncurkan smartphone yang bisa memanfaatkan jaringan 5G yang akan Sprint gelar pada semester pertama 2019.Sayangnya, tidak ada informasi konkret terkait smartphone itu. Keduanya hanya menyebutkan perkiraan waktu rilis dari ponsel itu.Mengingat Sprint berencana untuk menyediakan jaringan 5G ke sebagian warga AS pada 2019, tidak aneh jika mereka juga memastikan ada smartphone yang bisa memanfaatkan jaringan tersebut, lapor The Verge."Kami rasa, rencana kami sudah cukup matang sehingga kami akan kaget jika operator lain mengalahkan kami," kata John Tudhope, Director of Product Portfolio dari Sprint, seperti yang dikutip dari CNET.Para operator berlomba-lomba untuk membahas rencana mereka dalam mengembangkan jaringan 5G. Tidak heran, mengingat ketertarikan masyarakat akan jaringan generasi baru itu cukup tinggi.Masing-masing operator juga melakukan pendekatan yang berbeda-beda untuk membangun jaringan 5G. Mereka menggunakan perangkat dan gelombang radio yang berbeda. Karena itu, kemungkinan, ada sebagian smartphone yang hanya kompatibel dengan operator tertentu.Meskipun Tudhope tidak menyebutkan spesifikasi atau harga dari smartphone LG ini, dia menyebutkan bahwa smartphone yang LG buat merupakan smartphone premium.Ponsel itu dapat menggunakan jaringan 4G. Namun, smartphone tersebut akan dioptimalkan untuk menggunakan jaringan 5G dari Sprint.Di Indonesia, para operator juga berlomba-lomba menguji jaringan 5G. Telkomsel, operator terbesar di Indonesia, memanfaatkan Asian Games untuk menampilkan berbagai aplikasi jaringan 5G.(MMI)