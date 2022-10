iPhone 14 Plus Tersedia di Toko dan Saluran Penjualan Online

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dirilis tiga pekan setelah saudaranya, iPhone 14 Plus kini tersedia untuk dibeli melalui Apple Store, peritel resmi dan online. Di pasar Amerika Serikat, iPhone 14 Plus dipasarkan dengan harga USD900 (Rp13,7 juta) atau USD37,45 (Rp572.636) per bulan.Mengutip GSM Arena, konsumen di sejumlah wilayah akan dapat membeli iPhone 14 Plus ini pada pekan depan, dan sejumlah wilayah lain akan disambangi perangkat model ini pada pekan setelahnya.Sebagai informasi, iPhone 14 Plus hadir dengan layar berukuran 6,7 inci, sebesar dan setajam iPhone 14 Pro Max, dengan Ceramic Shield yang sama. Namun, layar iPhone 14 Plus hanya didukung refresh rate 60Hz, alih-alih 120Hz dan tidak secerah iPhone 14 Pro Max.Meskipun demikian, penggemar iPhone berlayar lebih besar tidak lagi dipaksa untuk merogoh kocek dalam agar dapat membeli model Pro Max. Selain itu, Apple mengiklankan model Plus ini sebagai iPhone dengan daya tahan baterai terbaik.Apple juga mengklaim iPhone 14 Plus didukung komponen internal yang dirancang dengan lebih baik terutama di bidang distribusi panas dan kemudahan dalam diperbaiki.Analis juga menganalisa data pre-order yang melaporkan bahwa model Plus tidak populer di kalangan konsumen, namun Apple diperkirakan akan merilis laporan unit yang terjual dalam waktu dekat.Sebagai informasi, wilayah pertama yang telah disambangi iPhone 14 adalah Australia, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Singapura, Spanyol, Thailand, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat dan lebih dari 30 wilayah lainnya.Sementara itu, mulai tanggal 14 Oktober mendatang, iPhone 14 Plus akan dapat dibeli di Malaysia, Arab Saudi, Turki dan 20 wilayah lainnya. Sedangkan mulai tanggal 28 Oktober, iPhone 14 Plus akan tersedia di Brazil, Kolombia, dan Mexico.Sebelumnya, Nikkei Asia mengungkap bahwa harga komponen untuk iPhone terbaru meningkat 20 persen, mencapai biaya produksi tertinggi dalam riwayat Apple. Produksi iPhone 14 Pro Max mencapai USD501 (Rp7,7 juta).Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan generasi pendahulunya sebesar USD461 (Rp7,05 juta). Alasan utama peningkatan biaya produksi signifikan tersebut adalah chipset A16 Bionic, dengan harga mencapai USD110 (Rp1,7 juta).