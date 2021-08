Sharp Meluncurkan Aquos The Scenes 8K

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sharp mengumumkan peluncuran produk TV terbarunya, Aquos The Scenes 8K, secara serentak di regional ASEAN. Peluncuran produk terbaru ini turut merayakan ulang tahun ke-20 Aquos.“Ini adalah tonggak sejarah lain dimana Sharp menetapkan standar baru bagi sebuah produk TV. Setelah dunia mengalami pandemik Covid-19, saatnya kita bangkit dengan sesuatu yang baru yang dapat merubah dunia,” ujar Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka.Aquos The Scenes 8K hadir dengan dukungan fitur 8K Ultra-High Definition (8K UHD) dan tersedia dalam opsi 60 dan 70 inci. Dikombinasikan dengan Deep Chroma Display Pro dan Z2 Revelation Processor yang baru dikembangkan.TV ini juga merupakan TV cerdas dengan dukungan sistem operasi Android TV, serta berkemampuan mentransmisikan foto, video, dan musik dari perangkat pintar ke TV dengan Chromecast terintegrasi.Dengan dukungan Android TV, pengguna juga dapat menikmati konten dari layanan streaming, seperti YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hotstar, dan lainnya. Selain sesuai nama yang diusungnya, pengguna juga dapat menikmati konten hingga beresolusi 8K.Sharp juga mendukung Aquos The Scenes 8K dengan aplikasi Aquos 8K Contents Downloader, memungkinkan pelanggan untuk meningkatkan hiburan dengan resolusi 8K. TV ini juga didukung fitur AI pada SHARP COCORO ALBUM.Fitur ini berkemampuan membaca wajah dan mengklasifikasi otomatis anggota keluarga, tempat, dan waktu untuk membuat folder memori. Selain itu, TV ini juga diklaim dirancang dengan menggunakan konsep Neo-Minimalism.Bersamaan dengan Aquos The Scenes 8K TV, Sharp juga meluncurkan Aquos The Scenes Soundbar: Sri C22CX1. Sistem home theater soundbar ini didukung teknologi OPSODIS, diklaim mampu menghadirkan suara imersif 360 derajat yang umum digunakan di TV Premium, bioskop, dan game, secara akurat.Sebagai informasi, OPSODIS mengadaptasi cara manusia merasakan suara di lingkungan nyata. Sharp Aquos The Scenes 8K akan ditawarkan dengan harga dari Rp34.990.000 untuk model berukuran 60 inci dan Rp49.990.000 untuk model berukuran 70 inci.(MMI)