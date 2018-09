Mobil Otonom Apple Alami Kecelakaan

Salah satu mobil otonom Apple mengalami kecelakaan ketika sedang berkendara di Sunnyvale, California, Amerika Serikat.Kecelakaan pertama yang dialami mobil Apple ini terjadi dua minggu lalu, menurut laporan dari California Department of Motor Vehicles. Sama seperti kebanyakan kecelakaan yang terjadi pada mobil otonom, kecelakaan ini juga terjadi karena salah manusia.Mobil otonom Apple adalah Lexus RX450h yang telah dimodifikasi dengan berbagai sensor dan perangkat. Mobil itu melaju pada kecepatan 1 mil per jam, hendak masuk ke Lawrence Expressway ketika sebuah Nissan Leaf, yang melaju pada kecepatan 15 mil per jam, menabrak bagian belakang Lexus, lapor The Verge.Menurut laporan dari Consumer Affairs pada tahun lalu, sebagian besar kecelakaan yang melibatkan mobil otonom diakibatkan oleh pengendara manusia menabrak bagian belakang mobil otonom yang sedang diam atau bergerak lambat.Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang membuat software untuk mobil otonom harus bisa memastikan mobil otonom berkendara dengan aman dalam semua kondisi."Alasan di balik kecelakaan ini kemungkinan adalah karena mobil otonom tidak berkendara seperti manusia," kata Phil Koopman, seorang profesor di Carnegie Mellon dan seorang teknisi software yang menjadi konsultan untuk perusahaan yang mengembangkan mobil otonom."Dan jika mobil otonom tidak melaju seperti mobil dengan pengendara manusia, ekspektasi sopir manusia akan kendaraan itu akan salah."Perusahaan yang membuat software untuk mobil otonom mungkin harus mempertimbangkan perilaku pengendara manusia di jalan sehingga mobil otonom bisa menghindari kecelakaan seperti ini di masa depan.Di masa depan, jumlah mobil otonom akan terus naik. Namun, masih belum ada regulasi yang mengatur keberadaan mobil otonom.Belum diketahui apakah mobil otonom bisa mengakses semua jalan pada segala cuaca atau akses mobil otonom akan dibatasi ke kawasan tertentu atau ke lajur jalan khusus.(MMI)