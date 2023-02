Resmi di Indonesia, Ini Harga dan Perbedaan Samsung Galaxy S23, S23 Plus dan S23 Ultra 5G

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kemarin malam, Samsung Electronics Indonesia resmi merilis ketiga seri smartphone kelas high-end mereka yaitu Samsung Galaxy S23 5G, S23 Plus 5G, dan S23 Ultra 5G. Ketiganya memakai chipset terbaru dan tertinggi dari Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2.Peluncuran tersebut menandakan bahwa ketiga model dari Samsung Galaxy S23 5G Series sudah bisa dijumpai dan dibeli dengan mudah di gerai offline atau ritel mitra Samsung. Sebelumnya Samsung hanya menyediakan pemesanan alias pre-order setelah pengumuman global.“Smartphone dan media sosial membuat siapa pun bisa menjadi content creator untuk berbagi ide dan cerita menarik. Inovasi di Galaxy S23 Series 5G yang memungkinkan siapa saja bisa menciptakan foto dan video yang lebih epic termasuk untuk sosial media, dan menginspirasi orang lain memiliki foto/video tersebut,” tutur Simon Lee, President Samsung Electronics Indonesia.Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sendiri hadir dilengkapi dengan S Pen, hal ini merupakan kelanjutan Samsung untuk tidak lagi merilis versi Galaxy S Note.Berikut ini Medcom.id menyediakan informasi perbedaan spesfikasi Samsung Galaxy S23 5G, S23 Plus 5G, dan S23 Ultra 5Gdi Indonesia serta harganya.Khusus di bagian ini ketiga model Samsung Galaxy S23 5G Series memiliki persamaan, semuanya memakai Snapdragon 8 Gen 2. Jadi ketiga hape menjanjikan kinerja atau performa chipset yang sama.Pada kedua aspek ini, ketiga model Samsung Galaxy S23 5G series menawarkan pilihan yang bervariasi. Pertama, Samsung Galaxy S23 5G“reguler”menyediakan versi 8/128GB dan 8/256GB.Samsung Galaxy S23 Plus 5G juga masih menyediakan pilihan versi yang sama, namun di Samsung Galaxy S23 Ultra 5G punya pilihan yang berbeda. Di versi “ultra” ada model 12/256GB, 12/512GB, dan 12GB/1TB.Seri Samsung Galaxy S23 5G memiliki layar panel Dynamic AMOLED 2X dengan ukuran 6,1 inci. Resolusinya 1080 x 2340 piksel dengan refresh rate 120Hz. Di versi “plus” ukuran layarnya menjadi lebih besar.Samsung Galaxy S23 Plus 5G punya ukuran 6,6 inci tapi dengan spesifikasi layar yang masih sama. Demikian juga di Samsung Galaxy S23 Ultra 5G yang ukurannya menjadi 6,8 inci selain itu resolusinya juga naik mencapai 1.440x3.088 piksel.Ketiganya sudah memiliki pelindung layar berupa lapisan Corning Gorilla Glass Victus 2.Samsung Galaxy S23 5G dan S23 Plus 5G memiliki spesifikasi kamera belakang yang sama yaitu 50MP kamera wide dengan OIS, 10MP kamera telephoto dengan 3X optical zoom, dan 12MP kamera ultra wide 120 derajat.Kamera Samsung Galaxy S23 Ultra 5G punya kamera belakang 200MP kamera wide dengan OIS, 10MP kamera telephoto kemampuan 10X optical zoom model periscope dan 10MP telephoto 3X optical zoom, serta 12MP ultrawide 120 derajat.Jadi model “ultra” punya empat kamera belakang sementara dua model lain hanya tiga. Soal kamera depannya, ketiga model Samsung Galaxy S23 5G series punya kemampuan 12MP.Kapasitas baterai ketiga hape Samsung Galaxy S23 5G series berbeda-beda mulai dari paling kecil hingga besar. Samsung Galaxy S23 5G biasa hanya 3.900 mAh dengan fast charging 25W.Samsung Galaxy S23 Plus 5G kapasitasnya 4.700 mAh dengan fast charging 45W sementara Galaxy S23 Ultra 5G baterainya sebesar 5.000 mAh tapi daya fast charging masih sama.Samsung Galaxy S23 5G versi biasa dibanderol mulai dari Rp13 juta, Galaxy S23 Plus 5G mulai dari Rp16 juta, dan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G dijual mulai dari Rp20 juta.