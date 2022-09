Jala Lintas Media Group Pamer Portofolio ICT, untuk Individu sampai UMKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jala Lintas Media Group (JLM) hari ini mengumumkan sejumlah portofolio yang berkutat di industri teknologi dan internet. Produk yang dihadirkan oleh JLM mencakup layanan untuk segmen bisnis dan retail, termasuk Internet, Managed Services, serta IT & Network Solutions.“Sejak berdiri tahun 2009 hingga saat ini, Jala Lintas Media Group telah berkembang sangat pesat, menghadirkan produk ICT terbaik bagi lebih banyak masyarakat Indonesia. Kami berharap seluruh produk yang ditawarkan oleh JLM dapat menjadi solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Victor Irianto, CEO Jala Lintas Media Group.Saat ini, produk dan layanan JLM diklaim telah hadir di Jakarta, Bandung, Lampung, Bogor, Bali, Medan, Semarang, Purwokerto, Kudus, Surabaya, dan Makassar. Kantor Pusat JLM sendiri berlokasi di Jl. Mayor Oking, Cibinong, Jawa Barat.Hingga saat ini, JLM telah berkembang menjadi perusahaan dengan lebih dari 500 orang karyawan yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang. Dari segi produk, JLM menyediakan berbagai pilihan layanan komunikasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan segmen UMKM, bisnis dan individu akan produk ICT yang berkualitas. Layanan ini terdiri dari Bnetfit, Netvolve, dan Mahavira System Integra (MSI).Bnetfit merupakan jaringan internet rumah dengan harga kompetitif, mulai dari Rp199.000 per bulan dan kapasitas bandwidth mulai dari 10Mbps, sampai dengan Rp825.000 per bulan dengan kapasitas bandwidth hingga 50 persen.Layanan ini juga punya pilihan hanya internet atau ditambah IPTV. Memanfaatkan fiber optik, Bnetfit memastikan jaringan mereka tanpa FUP.Netvolve adalah layanan kedua yang menyasar segmen UMKM, bisnis dan industri. Produk dan layanannya mencakup Dedicated Internet, Internet Broadband, IP Transit, VPN IP/Metro-E, VPS Cloud Services Hosting Domain, Network Services, Wi-Fi Connection, dan IP Telephony.Netvolve diklaim telah tersedia di perumahan/apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga kawasan niaga. Beberapa pelanggan yang telah mempercayakan produk ICT mereka kepada Netvolve antara lain Bumi Indah City Tangerang, Pertama Cimanggis Depok, Apartemen Elemen Rasuna Said, Apartemen Savana Bekasi, Southgate Tanjung Barat Jakarta, Gd. Graha Dirgantara Halim PK, PT Gajah Tunggal Tangerang.Layanan ketiga adalah Mahavira System Integra (MSI), fokus pada pengembangan infrastruktur ICT dan Managed Services. Dengan konsep Managed Service Provider (MSP), MSI menghadirkan produk terintegrasi, dengan mengembangkan produk Managed Services secara komprehensif untuk kebutuhan berbagai sektor industri.Layanan terintegrasi yang ditawarkan oleh MSI mencakup IT & Network Solutions. Produk yang mencakup solusi untuk Network & Security, Wireless Network, IT Infrastructure, Communication & Surveillance, Eng Point & Software, dan juga Data Center."JLM berkomitmen untuk menghadirkan produk terbaik bagi pelanggan, dan kami berharap produk kami dapat menjadi partner dan pendamping bagi seluruh pelanggan setia kami dalam hal solusi ICT terbaik dan terintegrasi,” tutup Victor.