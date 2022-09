Microsoft Konfirmasi Paket Xbox Game Pass Friends & Family Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(MMI)

Jakarta: Setelah bocoran informasi mengungkap Xbox Game Pass Friends & Family beredar, Microsoft resmi menghadirkan paket baru ini dan mengungkap harganya untuk pasar Irlandia dan Kolombia.Mengutip The Verge, paket berlangganan baru ini akan memungkinkan anggota Xbox Game Pass untuk berbagi hingga empat teman atau anggota keluarga seharga EUR21,99 (Rp325.942) per bulan di Irlandia dan COP49.900 (Rp164.872) di Kolombia.Microsoft tidak membatasi paket Game Pass baru ini hanya untuk anggota keluarga, dan satu-satunya batasan adalah bahwa pengguna yang ditambahkan dalam paket Friends & Family ini harus berada di negara yang sama.Saat ini, Microsoft tengah menguji paket Xbox Game Pass Friends & Family di Irlandia dan Kolombia, dengan harga EUR21.99 (Rp325.942) per bulan, alih-alih harga reguler sebesar EUR12.99 (Rp192.541) per bulan untuk Xbox Game Pass Ultimate.Dalam FAQ, Microsoft menyebut saat ini pihaknya menyediakan paket layanan tersebut di Kolombia dan Republik Irlandia, dan berencana untuk menambahkan lebih banyak negara dan wilayah lain dalam beberapa bulan mendatang.Microsoft belum mengumumkan harga untuk wilayah Eropa lain, Inggris, atau Amerika Serikat, namun diperkirakan akan ditawarkan seharga USD25 (Rp372.307) per bulan untuk Xbox Game Pass Friends & Family di Amerika Serikat.Beralih ke paket ini artinya pengguna perlu menyesuaikan waktu yang tersisa dari paket sebelumnya, dan Microsoft akan melakukan konversi ke paket Xbox Game Pass Friends & Family. Microsoft saat ini menawarkan Xbox Game Pass atau PC Game Pass seharga USD9,99 (Rp148.774) per bulan.Kedua paket berlangganan ii tidak menyertakan kemampuan multipemain online, tetapi pengguna dapat meningkatkan ke Xbox Game Pass Ultimate seharga USD14,99 (Rp223.235) dan memberikan akses ke Game Pass untuk konsol, PC, akses EA Play, dan multiplayer online Xbox Live Gold.Xbox Game Pass Friends & Family akan menyuguhkan berbagai keuntungan dari Xbox Game Pass Ultimate yang sama untuk empat teman atau anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, total lima orang dapat menikmati keuntungan tersebut, dan termasuk akses ke Xbox Cloud Gaming, Xbox Live, dan bahkan versi game PC Game Pass.