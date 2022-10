Urban Republic Festival Digelar Online dan Offline

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Erajaya via Erajaya Active Lifestyle menggelar ajang Urban Republic Festival (UR Festival). Ajang ini menawarkan berbagai produk teknologi dalam kategori gaya hidup dan Internet of Things (IoT) serta promo menarik.“Ini akan menjadi festival gadget lifestyle dan IoT pertama dan terbesar di Indonesia, persembahan Erajaya Active Lifestyle, yang dapat dinikmati secara offline dan online,” ujar CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.Djohan menambahkan bahwa impiannya adalah memiliki acara yang memungkinkan mereka untuk dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, serta memanjakan mereka dengan penawaran terbaik dalam konsep pameran imersif.Sejumlah produk yang dipamerkan di ajang UR Festival ini termasuk perangkat gaya hidup dan teknologi termasuk Adidas, DJI, Garmin, GoPro, Insta360, Marshall, Razer, Shokz dan Immersive Tech (IT).Erajaya Active Lifestyle turut menawarkan pelanggan kemampuan berbelanja Online to Offline (O2O), termasuk Home Delivery Service yang ditujukan untuk memberikan kemudahan mendapatkan produk tanpa perlu keluar rumah.Pelanggan juga dapat memanfaatkan layanan click and pick, memungkinkan mereka membeli produk via online dan mengambilnya secara langsung di gerai Urban Republic terdekat.Sebagai informasi, ajang ini digelar secara offline sejak tanggal 3 Oktober hingga 9 Oktober mendatang, berlokasi di Atrium The Forum, Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.Namun, ajang ini juga dapat dinikmati pelanggan secara online via situs resmi Urban Republic (urbanrepublic.com), serta toko resmi Urban Republic di ecommerce Blibli, Shopee, dan Tokopedia, hingga tanggal 10 Oktober 2022.Secara online, Erajaya Active Lifestyle menawarkan promo berupa potongan harga hingga 85 persen, serta tambahan diskon hingga Rp2,4 juta. Erajaya Active Lifestyle turut menawarkan shocking deal, dilaksanakan setiap pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.Pada penawaran shocking deal tersebut memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan diskon hingga Rp1,5 juta. Erajaya turut menggelar program Auction 10.10, yaitu lelang produk dengan harga menarik.