Erajaya Buka Pre-Order untuk DJI Mini 3

Jakarta: Erajaya secara resmi mengumumkan pre-order untuk drone berukuran ringkas dan berbobot ringan yang baru saja diperkenalkan DJI, yaitu DJI Mini 3. Periode pre-order ini akan berlangsung dari tanggal 9 Desember hingga 17 Desember 2022 mendatang.Pengguna dapat memilih dari dua paket penjualan yaitu DJI Mini Fly Combo Plus dan DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (DJI RCI). Sebagai informasi, DJI Mini 3 hadir dengan ukuran ringkas dan berat 249 gram.“Erajaya Active Lifestyle bangga menghadirkan DJI Mini 3 yang memiliki desain ringkas dan bobot sangat ringan sehingga kami yakin bakal menjadi pilihan terbaik dalam menemani petualangan dari setiap pengguna,” ujar CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.DJI membekali drone Mini 3 ini dengan sensor CMOS 1/1,3 inci dan bukaan f/1,7, diklaim memungkinkan resolusi lebih besar, gambar lebih tajam dan tingkat noise lebih rendah. Fitur True Vertical Shooting memungkinkan kamera pada perangkat ini untuk berputar 90 derajat dan merekam konten secara vertikal untuk media sosial.Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan fitur Intelligent Flight Battery, bertugas untuk memastikan DJI Mini 3 memiliki waktu terbang hingga 38 menit, dan pengguna dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan waktu terbang lebih lama, diklaim hingga 51 menit.DJI Mini 3 juga didukung teknologi transmisi video DJI O2, diklaim mampu mengirimkan pasokan gambar langsung dengan resolusi 720p/30fps dari jarak hingga 10 kilometer selama penerbangan, berkat teknologi anti-interferensi.Drone ini juga diklaim mampu tetap terbang stabil untuk mengambil gambar tanpa guncangan berkat ketahanan terhadap angin hingga 10,7 meter per detik. Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan fitur QuickShots.Fitur ini diklaim memudahkan pengguna mengabadikan momen penting dengan serangkaian jalur penerbangan dan perekamanan praprogram, di antaranya adalah Dronie, Helix, Rocket, Circle, dan Boomerang.Kemudahan menerbangkan DJI Mini 3 ini juga didukung fitur pintar termasuk Auto Takeoff, memungkinkan perangkat untuk terbang landas, dan Return to Home untuk membuat drone segera kembali ke titik awal saat sinyal melemah atau baterai hampir habis.Konsumen bisa mendapatkan DJI Mini 3 melalui preorder mulai tanggal 9 Desember hingga 17 Desember 2022 di DJI Experience Store, Urban Republic, iBox, Erafone, dealer resmi DJI, laman e-commerce eraspace.com dan DJI Official Store di Blibli, Bukalapak, JD.id, Lazada, Shopee dan Tokopedia.DJI Mini 3 hadir dalam dua paket pembelian yang dapat konsumen pilih, yaitu DJI Mini 3 Fly More Combo Plus dengan harga Rp11.650.000 dan paket DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (DJI RC) seharga Rp14.000.000.