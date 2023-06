Keahlian yang Dicari Perusahaan Teknologi Saat Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berdasarkan laporan Economist Impact, 77% karyawan merasa perusahaan lebih melirik calon pekerja yang memiliki keterampilan teknis, dibandingkan kualifikasi yang tertera di atas kertas.Pada acara Grow with Google 2023, perwakilan dari Dana, Astra Financial, dan Vidio menjelaskan mengapa perusahaan kini semakin selektif dalam merekrut karyawan. “Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah tingginya daya saing dan permintaan mencari talenta yang bagus,” ujar Atikah Amirah, People Partner Lead di Dana Indonesia.”Semakin kesini perusahaan butuh keahlian khusus untuk divisi tertentu. Contohnya, dalam ‘Data’ tidak hanya data analyst, tapi ada banyak kategori seperti Data Engineer, Data Quality, Machine Learning, dan lainnya.”Laporan yang baru terbit bulan Juni ini juga mendapati karyawan yang melihat analisis dan visualisasi data, IT Support, serta pemasaran digital dan e-commerce, sebagai keterampilan penting untuk dimiliki di pasar kerja saat ini.Chief Human Resources Officer di Vidio, Alvien Khairullah, menekankan bagaimana perusahaan kini mencari kandidat di jaman sekarang.“Kebutuhan untuk menjangkau pengguna melalui mobile maupun internet semakin penting. Kondisi ini membutuhkan keterampilan seperti Mobile Engineering juga Digital Marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Keahlian ini sedang banyak dicari di Industri, terutama yang bermain ranah digital,” jelas Alvien.Sebagai mitra Grow with Google Career Fair yang bisa mendapatkan akses langsung ke lulusan program Bangkit, ketiga perusahaan telah melihat kualitas unggul dari lulusan yang magang maupun kini bekerja di perusahaan.“Dari dua lulusan Bangkit yang magang, saat ini satu diantaranya sudah bekerja sebagai karyawan. Kami merasa kualitas yang mereka tunjukan sangat positif terutama bidang data dan teknologi. Ini memberikan pengalaman yang sangat baik bagi perusahaan,” Jeffry Salim, Human Capital Analyst, Astra Financial Indonesia.Melalui Google Career Certificates (GCC), Google membantu talenta di Indonesia meningkatkan keterampilan digital dengan program bersertifikasi global.Pelatihan tersebut menyangkut UX Design, IT Support, Data Analytics, Project Management, Digital & E-commerce, dan Cyber Security. Sertifikasi dari program GCC maupun Bangkit sudah diakui perusahaan sebagai bekal yang dipertimbangkan untuk menyeleksi pelamar kerja.“Bekerja sama dengan program seperti Bangkit juga beberapa komunitas lainnya, merupakan salah satu cara agar kita bisa memenangkan pasar dengan mendapatkan talent yang bagus,” tutup Atikah.