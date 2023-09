Erajaya Digital Complex Resmi Hadir, Usung Konsep Semi Open Air

Advertisement

Jakarta: Erajaya Digital meresmikan Erajaya Digital Complex (EDC), sebuah retail space seluas 2 hektar yang akan menjadi pusat gaya hidup digital. EDC yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 menawarkan pengalaman berbelanja melalui jajaran toko dari merek ritel terkenal milik Erajaya Group serta beragam brand lainnya.EDC mengusung konsep semi open air dengan gerai-gerai yang berdiri sendiri dan terhubung melalui koridor yang bisa dilalui oleh pengunjung yang ingin berbelanja sambil menikmati suasana santai.Erajaya Group mengoperasikan sejumlah gerai di sana seperti DJI Experience Store, Erafone & More, iBox, IT (Immersive Tech), Garmin Brand Store, Samsung by Erafone, Urban Republic dan Xiaomi Store.Di lokasi yang sama, pengunjung EDC juga bisa mengunjungi toko dari brand kenamaan lain seperti Advance, Agres.ID, De’sound, Deride, Huawei, JBL, LG, Logitech, Oppo, Osim, Polytron Electric Vehicle, realme, Roomi, TCL, Toshiba, Trade in Plus, serta vivo.Joy Wahjudi, CEO Erajaya Digital, mengatakan, Erajaya Digital Complex sebagai pusat gaya hidup digital dengan pengalaman one stop shopping di dalam retail space yang terbesar dan terlengkap."Tak kalah penting, EDC juga menorehkan pencapaian penting sebagai lokasi toko monobrand perdana untuk Toshiba, serta toko LG yang memiliki experience zone pertama, terbesar dan terlengkap di Indonesia," ungkap Joy.Pengunjung EDC juga masih dapat menikmati promo Eraversary 2023 yang berlangsung dari tanggal 14 Agustus - 1 Oktober di toko tertentu. Rangkaian promo ini juga digelar untuk memperingati ulang tahun ke-27 Erajaya Group.Perayaan tahun ini menghadirkan beragam promo serta kesempatan untuk mendapatkan puluhan ribu hadiah seperti voucer, perangkat smarthome, video game console, smartphone dan banyak lagi dengan total nilai mencapai Rp2,7 miliar.Promo Eraversary 2023 meliputi cashback hingga Rp3.200.000, dobel token untuk pembelian produk Samsung model tertentu, special flash deal dengan poin MyEraspace mulai dari Rp36.000, paket bundling device dan purchase with purchase, promo operator, manfaat tambahan tukar tambah dan perlindungan, bebas ongkos kirim se-Indonesia.