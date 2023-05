Inovasi Software Storage Dell Tingkatkan Ketahanan Siber dan Efisiensi IT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dell Technologies mengumumkan inovasi mereka berbasis software yang akan dihadirkan pada layanan storage untuk industri. Teknologi terbaru di dalamnya diklaim mampu memperkuat ketahanan atau perlindungan siber dan efisiensi sektor IT.Pengumuman ini menjadi perwujudan komitmen Dell dalam pengembangan software yang telah menghasilkan lebih dari 2.000 pembaruan portofolio storage dalam 12 bulan terakhir di setiap kategori industri storage eksternal.Semua pembaruan ini tersedia tanpa biaya tambahan bagi yang telah menjadi pelanggan dan dapat diakses menggunakan software on-premise. President & GM Infrastructure Solution Group Dell, Jeff Boudreau mengklaim bahwa inovasi ini sejalan dengan kebutuhan konsumen.“Karena data terus menumpuk dan talenta IT yang terampil sering kali sulit ditemukan,perusahaan kerap berada dalam posisi di mana mereka harus lebih produktif dengan sumberdaya yang lebih sedikit,“ katanya.“Kami membantu pelanggan mengatasi tantangan itu dengan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan investasi TI mereka dengan inovasi software storage yang lebih hemat energi, tapi bisa meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan siber, tutur Jeff.Inovasi dari PowerStore yang merupakan array data-storage all-flash cerdas Dell diklaim menyediakan peningkatan fitur keamanan untuk membantu perusahaan mengadopsi model Zero-Trust.Peningkatan software keamanan PowerStore membantu pelanggan Dell mempercepat adopsi Zero Trust untuk melindungi, mencegah dan merespon serangan siber dengan lebih baik.Solusi PowerStore juga dapat terintegrasi dengan pembaruan platform multicloud. Efeknya, penggunanya bisa memaksimalkan investasi di sektor IT sekaligus memangkas biaya operasional dan energi.PowerStore diklaim memiliki kinerja IOPS per watt hingga 60 persen lebih banyak dan sudha tersertifikasi Energy Star. Kepadatan dan performa per watt dari solusi ini diklaim paling hemat energi dibandingkan kompetitor saat ini.Hal tersebut membuat solusi Dell memenuhi kebutuhan hemat energi dan isu sustainability yang oleh riset International Data Corporation (IDC) menjadi kriteria dalam keputusan pembelian peralatan IT.