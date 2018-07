HMD Global Tunda Peluncuran Nokia 5.1 Plus

: Pada minggu lalu, Nokia 5.1 Plus atau Nokia X5 akan meluncur di Tiongkok pada tanggal 11 Juli lalu. Namun beberapa jam sebelum waktu pelaksanaan pengumuman, HMD mengunggah informasi penundaan acara via akun Weibo resmi Nokia.Informasi terkait alasan dibalik penundaan waktu pengumuman Nokia 5.1 Plus masih belum tersedia, namun HMD Global menyebutkan permasalahan soal tempat pagelaran acara atau venue, mengindikasikan kemunculan sejumlah permasalahan dalam perencanaannya.HMD Global masih belum mengungkap tanggal peluncuran resmi smartphone terbarunya tersebut, dan dikabarkan tengah dalam proses pencarian lokasi untuk menghelat acara pengumuman tersebut.Sebagai pengingat, Nokia 5.1 Plus yang juga disebut sebagai Nokia X5 diperkirakan akan hadir dengan dukungan layar berukuran 5,86 inci serta dengan desain poni di bagian atas layar. Selain itu, ponsel ini juga dikabarkan akan didukung oleh prosesor MediaTek Helio P60.Perangkat ini juga akan didukung oleh RAM berkapasitas 3GB, 4GB, atau 6GB serta ruang penyimpanan internal berkapasitas 32GB atau 64GB yang juga didukung oleh slot microSD berkapasitas hingga 128GB untuk tambahan ruang penyimpanan.Nokia 5.1 Plus akan menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo dan didukung oleh baterai berkapasitas 3.000 mAh. Mengingat HMD Global menunda peluncurannya, konsumen harus bersabar lebih lama untuk dapat memperoleh Nokia 5.1 Plus.Namun, Nokia X5 diperkirakan akan tersedia di Tiongkok dalam beberapa minggu mendatang, diikuti oleh peluncuran global dengan nama Nokia 5.1 Plus beberapa waktu setelahnya, pada tahun yang sama.(MMI)