Tezos Art Moments Jakarta Digelar 5 November, Tampilkan 6 Seniman NFT Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Karya seni non-fungible tokens (NFT) akan ditampilkan dalam ekshibisi seni ArtMoments Jakarta (AMJ), sebuah pameran yang didukung Tezos, pelopor blockchain Proof of Stake layer pertama.Bertajuk ‘NFTs: Inner Worlds, Immortalized’, pameran seni NFT ini akan menampilkan karya dari enam seniman terkemuka dari seluruh kawasan Asia Pasifik, tiga diantaranya merupakan seniman NFT terkemuka di Indonesia.Dengan gaya dan disiplin seninya masing-masing, setiap seniman yang karyanya ditampilkan dalam pameran seni NFT ini akan menunjukkan keanekaragaman, kekuatan, dan potensi NFT sebagai media seni.Tezos mengaku menjadi mitra blockchain resmi pameran AMJ. TZ APAC, entitas adopsi blockchain terkemuka di Asia yang mendukung ekosistem Tezos, akan berkontribusi pada pameran seni sebagai mitra komunitas resmi.Dengan ruang pameran khusus seluas 72 meter persegi yang terletak di pusat Gandaria City Hall (GC Hall), pameran 'NFTs: Inner Worlds, Immortalized' akan menampilkan beragam karya seniman NFT di ekosistem Tezos yang berasal dari Indonesia seperti DIELA (Diela Maharanie), Arya Mularama dan Tommy Chandra.Pameran ini juga akan menampilkan perwakilan seniman dari kawasan regional, seperti seniman Sarisa Kojima, loopymoon (Marion Olmillo) dan Hamlatul Arsy (alias The Curious Unicorn) dari Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Karya-karya keenam kreator tersebut mencerminkan visi CONTI NUANCE yang menjadi tema utama Art Moments Jakarta 2022.Sebagai kawasan dengan sebagian besar populasi masyarakat mobile-first yang telah terbiasa dengan teknologi, Asia Tenggara adalah pasar utama untuk NFT. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat adopsi NFT yang diprediksi sebesar 41 persen, menempatkannya sebagai salah satu kawasan dengan nilai adopsi tertinggi secara global.Sementara itu, lanskap NFT di Indonesia semakin bertumbuh dari sisi popularitas dan jumlah pengguna, dengan prediksi pertumbuhan industri sebesar 50,8 persen per tahun, yang digadang akan mencapai lebih dari USD2,3 miliar tahun ini.NFT telah mendorong adopsi yang berdampak nyata tidak hanya di wilayah metropolitan, tetapi juga di berbagai lokasi yang tersebar di seluruh nusantara. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus lalu, 17 seniman dari 17 kota di seluruh wilayah pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara telah menunjukkan rasa cinta mereka untuk negara melalui karya seni NFT.Para seniman yang berpartisipasi dalam kampanye yang digadang Tezos tersebut memiliki berbagai cerita menarik tentang pemberdayaan seni dan karir mereka melalui ekosistem seni NFT Tezos, seperti mampu membayar biaya kuliah dan memberikan perawatan medis untuk orang terkasih melalui karya NFT.Bekerja sama dengan akaSwap, platform NFT yang berbasis di Tezos, enam seniman NFT ditugaskan untuk masing-masing membuat tiga karya seni untuk pameran AMJ. Para pengunjung pameran nantinya dapat memiliki karya seni NFT, melalui proses yang akan difasilitasi oleh tim TZ APAC.Dalam berbagai kesempatan, TZ APAC telah melakukan aktivitas serupa, salah satunya pada pameran Tezos di Art Basel Hong Kong awal tahun 2022. NFT akan dicetak dan disimpan dalam dompet digital blockchain Tezos yang dapat diaktivasi melalui beberapa langkah mudah.“Kesempatan untuk bisa tampil di Art Moments Jakarta merupakan sebuah pencapaian besar dalam perjalanan karir saya sebagai seniman. Saya berharap lebih banyak orang akan menghargai seni digital seperti jenis seni lainnya, dan merasakan kepuasan dengan mengumpulkan NFT,” ucap Diela Maharanie.Sedangkan bagi Tommy Chandra, pemanfaatan teknologi NFT sangatlah bertepatan dengan tema AMJ. “NFT adalah teknologi terdepan yang benar-benar mendefinisikan konsep 'Kontinuitas'. NFT memungkinkan penggabungan gagasan teknologi dan seni. Kontrak pintar dan pengaturan royalti pada ekosistem NFT membantu seniman memecahkan berbagai permasalahan tradisional,” tuturnya.“Seniman Asia Tenggara dan Indonesia secara aktif mengadopsi karya seni digital dalam bentuk NFT, yang memungkinkan mereka bukan hanya untuk menjangkau audiens baru, tetapi juga mendapatkan kompensasi yang adil untuk karya seni mereka, serta menjadi pembuat perubahan positif bagi komunitas,” ucap Jivan Tulsiani, Head of Marketing TZ APAC.Selain pameran fisik, kompetisi NFT Art Prized Moments II NFT juga digelar menjelang ekshibisi Art Moments Jakarta. Para pemenang kompetisi, yang telah membuat NFT di akaSwap, akan memamerkan karya seni mereka di berbagai ruang di luar pameran Tezos.Pengunjung juga dapat menantikan diskusi panel yang edukatif antara para ahli seperti Tommy Chandra dan Head of Growth TZ APAC, David Tng yang bertajuk “The Future of NFTs”. Panel akan berlangsung pada 5 November 2022, pukul 19.00-20.30 WIB.Kemitraan antara Tezos dan AMJ merupakan satu diantara sekian aktivitas yang menunjukkan komitmen ekosistem Tezos untuk memajukan Web 3.0 di Indonesia.Pada awal tahun ini, Tezos menjadi mitra utama dari International Olympiad in Informatics (IOI 2022) ke-34 — kompetisi ilmu komputer paling bergengsi untuk siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di seluruh dunia — yang diadakan di Indonesia.