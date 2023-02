Line Rangers Kolaborasi dengan Serial That Time I Got Reincarnated as a Slime

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Line Rangers, game tower defense gratis dari Line untuk iOS dan Android, memulai kolaborasi kedua dengan anime, That Time I Got Reincarnated as a Slime.Kisah That Time I Got Reincarnated as a Slime dimulai dengan karakter utama yang ditikam secara fatal di jalanan secara acak dan terlahir kembali sebagai slime di dunia alternatif. Dengan cepat ia menerima kehidupan dan bentuk barunya, slime memulai petualangan mendebarkan yang melibatkan segala macam pertemuan.Serial ini dimulai pada tahun 2013 di Shosetsuka Ni Naro, sebuah situs web novel yang penulisnya bisa menerbitkan sendiri karya mereka. Serial ini populer sejak itu dan telah menerbitkan lebih dari 30 juta eksemplar.Selanjutnya, adaptasi animenya mulai ditayangkan pada tahun 2018, dan disusul oleh adaptasi film, That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond yang dirilis pada November 2022.Dalam kolaborasi terbaru dengan Line Rangers, karakter Rimuru, Diablo, Veldora, Shuna, dan Hinata akan muncul di dalam game sebagai Tie-up Rangers edisi terbatas, dan tahap kolaborasi bernama Planet Tensura 2 akan tersedia.Kolaborasi ini berlangsung dari 31 Januari hingga pemeliharaan dimulai pada 28 Februari 2023 (JST). Selain Rimuru, Diablo, Veldora, Shuna, dan Hinata yang muncul sebagai Tie-up Rangers edisi terbatas, pemain akan ditawari Gear tie-up khusus yang mensimulasikan item-item terkenal dari serial anime.Untuk mendapatkan Ranger Hinata, pemain hanya perlu login ke dalam game selama masa kolaborasi. Berikut profil singkat setiap karakter:Mantan pengusaha yang terlahir kembali sebagai slime. Berteman dengan semua lapisan masyarakat.Salah satu dari tujuh setan primordial. Menjajah daemon sebagai Arch Demon.Naga yang ada di peringkat bencana pertama yang ditemui Rimuru setelah reinkarnasinya. Ia juga dikenal dengan nama Storm Dragon.Putri Raksasa. Diberkati dengan kecantikan serta keterampilan memasak dan menjahit.Salah satu murid CZ. Ahli dalam pertempuran anti-iblis. Berbalik melawan Rimuru.Selama kolaborasi, stage kolaborasi khusus yang disebut Planet Tensura 2 akan tersedia. Pemain ditantang untuk menyelesaikan stage untuk mendapatkan Koin, Bulu, bahan evolusi, dan item dalam game lainnya serta Hinata Ranger bintang 8.