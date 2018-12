Indosat Pasang Jaringan 4G Plus ke Medan

Joko Riswadi

Indosat Ooredoo membangun jaringan 4G Plus di Medan dan sekitarnya.Division Head Network Optimization Indosat Ooredoo,mengatakan bahwa dari 143 juta pengguna internet di Indonesia, jumlah pengguna YouTube telah mencapai 43 persen, mendekati pengguna media sosial yang mencapai 50 persen.Menurutnya, ini berarti bahwa ke depan, masyarakat Indonesia akan menjadi semakin lapar akan kecepatan internet.Salah satu usaha Indosat Ooredoo untuk melayani permintaan konsumen adalah untuk memperluas jaringan 4G Plus mereka. Mereka telah memperluas jaringan 4G Plus ke Lampung pada April, dan Banjarmasin serta Makassar pada September.Kali ini, mereka memperluas jangkauan jaringan ke Medan. Selain itu, Indosat juga akan terus berusaha untuk memperluas jangkauan jaringan 4G menggunakan frekuensi 900MHz. Mengingat frekuensi ini cukup rendah, maka jangkauannya lebih luas.Saat ini, di Sumatera Utara, Indosat Ooredoo memiliki 586 spot 4G Plus baru. Hingga Februari 2019, mereka berencana menambah 244 spot 4G Plus baru. Sementara itu, secara nasional, Indosat Ooredoo memiliki jaringan 4G Plus di 250 kecamatan dan 29 kabupaten."Kami meningkatkan kecepatan dan kualitas dengan menambahkan kapasitas jaringan. Indosat telah mengakuisisi frekuensi 5MHz di 2.100MHz yang dimanfaatkan untuk 4G," kata Joko saat ditemui di Kantor Pusat Indosat, Selasa 11 Desember 2018."Sehingga 4G ada di frekuensi 2.100MHz, 1.800MHz, dan 900MHz. Kami juga berkomitmen menambahkan kapasitas di kawasan yang memang memiliki tuntutan tinggi."Kini, kata Joko, jaringan Indosat di Medan telah mencakup 94 persen populasi. "Jaringan kami mencakup Medan dan kota penyangga di sekitarnya. Jangkauan populasi itu naik hampir tiga kali lipat, dari 38 persen," ujarnya."Ke depan, kita akan fokus pada pengembangan 4G, memperluas coverage, menambah kapasitas. Kita akan meningkatkan kecepatan dan pengalaman penggunaan."Selain itu, Joko menjelaskan, Indosat juga ingin membangun jaringan yang siap untuk menyambut teknologi baru, yaitu 5G. Saat ini, Indosat masih menunggu keputusan pemerintah terkait penggunaan teknologi jaringan 5G.(MMI)