Pemain Pro League of Legends Bakal Terjun ke PUBG Mobile

Jakarta: PUBG Mobile akan menjadi tuan rumah dua bintang League of Legends, Zachary 'Sneaky' Scuder dan Yiliang "Doublelift" Peng, dalam showmatch mode bertema Arcane yang baru, Mirror World.Berlangsung sejak 18 Desember 2021 mulai pukul 08.00 pagi WIB, setiap bintang akan bekerja sama dengan pembuat konten League of Legends, antara Tyler 1 dan Yassuo, dan dua pemain pro teratas PUBG Mobile, antara Xifan dan Karnage, serta kreator Rolex dan Jacob Gaming, dalam pertandingan yang juga diisi oleh 72 konten kreator PUBG Mobile populer lainnya.Pembaruan PUBG Mobile versi 1.7 diklaim telah membawa dunia Runeterra ke Erangel, dengan karakter dan latar tempat dari seri Arcane yang dapat dimainkan dalam game.Sekarang, dua mantan pemain profesional League of Legends yang terkenal, mantan pemain Cloud9, Zachary 'Sneaky' Scuder dan legenda LCS Yiliang "Doublelift" Peng, akan memimpin tim konten kreator PUBG Mobile dalam pertempuran epik di Mirror World.Setiap mantan pemain pro akan memimpin tim beranggotakan empat orang, bertarung di pulau terapung sebagai Jinx, Vi, Jayce, atau Caitlyn. Mereka yang jatuh akan kembali ke Erangel, berjuang untuk menang dalam pertandingan klasik.Dua pertandingan akan menentukan pemenang, dengan skor dihitung untuk mengungkapkan tim yang paling dominan. Bersamaan dengan dua tim bintang ini, sisa lobi akan diisi dengan 72 konten kreator PUBG MOBILE terkenal, yang berarti semua mata akan tertuju pada showmatch ini.Doublelift akan bergabung dengan Xifan dari PUBG MOBILE, seorang pemain profesional Kanada untuk Nova Esports NA yang baru-baru ini berhasil meraih posisi ke-3 di PMPL: NA Season 2 Finals, dan Rolex, mantan pemain pro AS yang telah beberapa kali meraih peringkat pertama di turnamen tingkat atas.Bergabung dengan mereka akan menjadi konten kreator League of Legends Tyler1. Tim milik Sneaky akan didukung oleh Jacob Gaming, pemain dan konten kreator populer, dan Karnage, pemain pro AS, dengan streamer Yassuo yang melengkapi skuad dengan pengetahuan mendalamnya di League of Legends.Mirror World memperkenalkan elemen ekstensif dari dunia Arcane, serial animasi League of Legends baru, ke dalam PUBG Mobile, termasuk lokasi, karakter, dan gameplay dari alam semestanya.Pemain yang berhasil mendarat di Mirror Island dapat bermain sebagai Champion ikonik Jinx, Vi, Jayce, atau Caitlyn, serta menggunakan senjata dan skill unik untuk bertarung melawan pemain lain.The Mirror World Showmatch telah tayang perdana pada 18 Desember 2021 mulai 08.00 pagi WIB di kanal sosial resmi PUBG Mobile di YouTube dan Facebook.