Nothing Phone (2) Bakal Pakai Snapdragon 8 Series

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Nothing tidak ingin tertinggal dari sorotan media pada pekan ini dengan seluruh pengumuman yang terjadi di ajang Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol. Karenanya, Nothing mulai menggulirkan teaser kampanye untuk Phone (2).Mengutip GSM Arena, Nothing Phone (2) akan didukung chipset Qualcom Snapdragon 8 series. Sayangnya, Nothing tidak memberikan informasi lebih detail terkait Nothing Phone (2) selain dukungan chipset tersebut.Nothing Phone (2) diyakini akan didukung oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sebab banyak perangkat unggulan bersistem operasi Android akan meluncur dengan dukungan chipset tersebut pada tahun 2023 ini.Menurut pendiri Nothing Carl Pei, ponsel cerdas ini akan diluncurkan di Amerika Serikat dan diperkirakan akan tersedia pada kuartal ketiga tahun 2023 ini, sekitar bulan Juli hingga September mendatang.Apabila jendela waktu peluncuran terlewat, hal ini mengindikasikan peluang bahwa Nothing Phone (2) akan didukung Snapdragon 8+ Gen 2 setelah diluncurkan. Informasi ini dinilai sejumlah pihak tidak mengejutkan, sebab telah beredar sebelumnya, berbeda dari Phone (1) kelas mid-range.Nothing Phone (2) disebut akan ditawarkan sebagai perangkat kelas lebih tinggi. Rumor sebelumnya membahas soal perangkat terbaru Nothing dengan dukungan RAM 12GB, ruang penyimpanan 256GB, layar OLED 120Hz, dan baterai 5.000 mAh.Sebelumnya, Erajaya Active Lifestyle memastikan akan memboyong earphone terbaru karya merek Nothing yaitu Ear (Stick) ke Indonesia. Erajaya mengumumkan perangkat ini mulai tersedia di jaringan ritel Erajaya pada tanggal 4 November 2022.Sebagai pengingat, Ear (Stick) pertama kali diperkenalkan di ajang peragaan busana London Fashion Week yang berlangsung pada tanggal 20 September 2022 lalu. Berkolaborasi dengan perancang Chet Lo, Ear (Stick) turut diperagakan bersama busana karya Lo.