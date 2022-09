Dell Terapkan Deep Learning untuk Great Reef Census

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dell Technologies bekerja sama dengan organisasi konservasi Citizens of The Great Barrier Reef di Australia, mengumumkan model teknologi deep learning baru yang akan memungkinkan ilmuwan untuk menganalisis foto-foto yang dikumpulkan dari Great Barrier Reef dengan lebih cepat dan akurat dalam fase Great Reef Census (GRC) berikutnya.Model deep learning baru dari Dell akan menghadirkan informasi yang lebih baik dalam upaya konservasi Great Barrier Reef yang merupakan salah satu keajaiban alam terbesar di dunia.Solusi edge dari Dell yang sebelumnya dipasang di perahu akan secara otomatis akan mengunggah data langsung ke model deep learning melalui jaringan seluler untuk memastikan foto disimpan secara real-time.Teknologi ini akan membantu GRC mempercepat analisis foto yang sebelumnya sangat bergantung pada sukarelawan manusia. Dengan demikian, para ilmuwan warga bisa mengalihkan fokus untuk mendukung upaya pemulihan cepat di area yang paling membutuhkan perhatian dan selama periode penting tahunan - seperti musim ikan bertelur.Analisis deep learning tersebut membutuhkan waktu kurang dari satu menit per foto, dibandingkan dengan tujuh atau delapan menit pada fase sensus sebelumnya. Pada GRC pertama, butuh 1.516 jam untuk mempelajari 13 ribu gambar, sementara model deep learning baru ini dapat menganalisis data dalam jumlah yang sama dalam waktu kurang dari 200 jam.Proyek GRC ini terwujud berkat kerja sama di seluruh wilayah Asia Pasifik dan Jepang (APJ) yang menggabungkan keahlian tim Citizens of the Great Barrier Reef, Dell, peneliti dari Universitas Queensland (UQ) dan Universitas James Cook (JCU), Sahaj Software Solutions dan ilmuwan warga.Ke depan, pendiri Citizens of the Great Barrier Reef, Andy Ridley berharap bisa mengembangkan GRC, yang didukung solusi edge berulang dan bisa disesuaikan dan model deep learning dari Dell, ke wilayah-wilayah karang laut lainnya di dunia, dengan uji coba pertama di luar Australia akan dimulai di Indonesia.“Bersama Citizens of the Great Barrier Reef, teknologi Dell untuk mendukung penelitian sudah jauh modern sejak Great Reef Census pertama hingga hari ini, dengan kemampuan deep learning bisa meningkatkan upaya konservasi yang dilakukan tim untuk bisa mengakses data berkualitas dengan cepat dan mendukung kesuksesan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat," kata Amit Midha, President, APJ dan Global Digital Cities.