Red Hat Berambisi Capai Net Zero Emisi Gas Rumah Kaca 2030

Jakarta: Red Hat mengumumkan ambisinya untuk mencapai net zero emisi gas rumah kaca dalam operasionalnya pada 2030 untuk mengatasi krisis iklim global.Target net zero 2030 Red Hat mengikuti jalur yang selaras dengan sains untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri, dan mencakup emisi scope 1 dan scope 2, serta scope 3 yang terkait dengan konsumsi listrik Red Hat di pusat data kolokasi pihak ketiga.Perusahaan telah melalui latihan yang ketat untuk mengembangkan profil penghitungan emisi sejak tahun 2019."Dengan membuat peta jalan komprehensif yang dibangun di atas strategi open hybrid cloud kami dan sesuai dengan target iklim IBM secara keseluruhan, kami akan mengurangi dampak yang kami hasilkan terhadap lingkungan dan melestarikan planet ini untuk generasi mendatang," kata president dan chief executive officer Red Hat, Matt Hicks."Kita semua berperan dalam mengurangi jejak karbon kita dan ini hanyalah salah satu dari banyak cara Red Hat melakukan bagian kami."Untuk mencapai target net zero pada 2030 atau lebih cepat, Red Hat akan:1. Mengurangi emisi gas rumah kaca dalam operasional sebesar 65 persen pada 2025 dibandingkan tahun 2019.2. Memprioritaskan upaya efisiensi energi dan pengadaan energi terbarukan, termasuk target untuk mencapai 75 persen listrik terbarukan pada 2025, dan 90 persen pada 2030.Red Hat berencana untuk memperluas kontrak energi terbarukan untuk mendukung operasi penuh di fasilitas yang konsumsinya paling tinggi dan menerapkan standar desain berkelanjutan di seluruh portofolio real estat perusahaan untuk mengurangi konsumsi energi.Untuk mendorong peningkatan berkelanjutan di antara pemasok dan dalam rantai nilainya, Red Hat akan melibatkan dua per tiga pemasok (berdasarkan pengeluaran) pada 2027 dan meminta mereka untuk membangun dan memelihara sistem manajemen lingkungan mereka sendiri, dan menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka.Kemudian, berinvestasi dalam software open source, proyek standardisasi, serta komunitas, seperti CNCF Environmental Sustainability Working Group, untuk memanfaatkan kekuatan open source dalam membantu pelanggan, mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi target iklim mereka dan mengurangi emisi.Mengembangkan metodologi untuk mengukur konsumsi energi pada software dan mengubah target pengurangan.Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Red Hat akan mendokumentasikan dan mengungkapkan secara terbuka mengenai perjalanan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui laporan tahunan Community and Social Responsibility (CSR) perusahaan dan situs web perusahaan.Data emisi gas rumah kaca Red Hat 2019–2021 tersedia dalam laporan CSR Red Hat 2021. Target ini sejalan dengan komitmen IBM untuk mencapai net zero emisi gas rumah kaca pada 2030.