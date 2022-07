Percakapan Gaming Semester Pertama 2022 di Twitter Pecahkan Rekor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Twitter mengumumkan bahwa pada paruh pertama tahun 2022, platform karyanya terus menjadi tempat bagi komunitas game untuk berbagi dan terhubung satu sama lain melalui percakapan secara langsung atau real-time.Percakapan tersebut berkisar dari Genshin Impact dan Wordle, hingga ajang seperti Xbox Showcase dan Playstation’s State of Play. Twitter mengungkap bahwa sebanyak 1.5 milyar Tweet terkait gaming dicuitkan pengguna platformnya secara global antara Januari - Juni 2022.Selain itu, berdasarkan perbandingan data internal Twitter dari periode Januari hingga Juni 2021 dengan Januari hingga Juni 2022, angka ini mewakili peningkatan sebesar 36 persen dari tahun ke tahun.Twitter juga mengungkap bahwa Indonesia, Filipina, dan Thailand menjadi salah tiga dari 10 negara yang paling banyak membicarakan tentang gaming di Twitter secara global di semester pertama tahun 2022.Sebagai pengingat, ketiga negara ini juga masuk dalam daftar 10 negara untuk kategori yang sama di tahun 2021.Selain ketiga negara tersebut, negara yang paling banyak membicarakan tentang gaming di Twitter secara global yaitu Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Brasil, India, Britania Raya, Meksiko.Sedangkan game yang paling banyak dibicarakan di Twitter secara global yaitu Genshin Impact, Wordle Ensemble Stars!, Final Fantasy, Project Sekai, Apex Legends, Elden Ring, Fate/Grand Order, Valorant, dan The Legend of Zelda.Sementara itu, liga esports yang paling banyak dibicarakan di Twitter secara global yaitu Campeonato Brasileiro de League of Legends, Apex Esports, League of Legends Champions Korea, Call of Duty League, dan Overwatch League.Twitter juga mencantumkan figur gaming dunia yang paling banyak dibicarakan di Twitter secara global yaitu Colon, Sapnap, Dream, Ibai Llanos, Juan S Guarnizo, AuronPlay, Felipe Neto, Junichi Kato, GeorgeNotFound, dan Rubén Gundersen.