Malware Trojan Juga Manfaatkan Film Baru James Bond

Jakarta: Kaspersky mengumumkan temuannya terkait malware trojan yang disamarkan sebagai film James Bond No Time to Die. Hal ini dinilai Kaspersky tidak mengejutkan mengingat penayangan perdana film baru, termasuk No Time to Die ini, kerap menarik perhatian pelaku kejahatan siber.Sebab, penayangan film terbaru dari franchise judul kenamaan telah memiliki penggemar setia dan potensial sebagai korban kejahatan siber. Sayangnya, beberapa penggemar yang belum berkesempatan menonton film secara resmi kerap lalai memperhatikan keamanan siber.Hal ini ditemukan Kaspersky saat penggemar menemukan sumber untuk menonton film lebih dahulu, terutama jika sumber tersebut tidak berbayar. Kaspersky mengaku pihaknya telah mengamati aktivitas intensif dari penipu online sebelum pemutaran perdana James Bond No Time to Die pada tanggal 30 September 2021 lalu.Dalam pengamatannya tersebut, Kaspersky menemukan sejumlah situs phising berkedok sebagai situs yang menawarkan akses menonton film secara online dan gratis. Situs ini nyatanya mencuri data penting pengguna internet.Situs tersebut diketahui hanya memutar beberapa menit pertama film No Time to Die, dan untuk melanjutkan menonton film, pengunjung dipaksa mendaftarkan diri via formulir yang berisi di antaranya informasi soal kartu kredit.Namun setelah mendaftarkan diri, korban tetap tidak dapat melanjutkan menonton film dan mendapati sejumlah uang telah diambil oleh pelaku kejahatan siber. Tidak hanya uang, penjahat siber juga mencuri data informasi pengguna kartu kredit.Kaspersky mengaku menemukan berkas tersebut berisi Trojan yang dapat digunakan untuk mengakses data sensitif pengguna, serta Trojan-PSW berkemampuan mengumpulkan data masuk atau login korban dan menginfeksi ransomware.Karenanya, Pakar Keamanan di Kaspersky Tatyana Shcherbakova mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap halaman yang dikunjungi, serta tidak mengunduh file dari situs yang belum terverifikasi.Selain itu, pengguna internet juga diimbau untuk hanya menonton film No Time to Die dari saluran atau situs resmi terpercaya dan telah terverifikasi.