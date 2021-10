Apple Music Kini Tersedia di PS5

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Apple resmi meluncurkan Apple Music di konsol Sony PlayStation 5 (PS5), artinya selama berlangganan secara aktif layanan Apple Music, pengguna dapat memutar musik secara langsung via konsol tersebut.Mengutip Ubergizmo, Sony mengumumkan bahwa mulai tanggal 27 Oktober 2021, pengguna PS5 yang juga berlangganan Apple Music dapat menikmati lebih dari 90 juta lagu dari Apple Music, puluhan ribu playlist terkurasi, dan video musik beresolusi 4K.Selain itu, pengguna PS5 juga dapat menyiarkan lagu hits terkini, lagu klasik, dan lagu Country secara langsung via Apple Music Radio. Sony turut mengumumkan bahwa pengguna konsol PS5 juga dapat menikmati playlist terpersonalisasi berdasarkan preferensi musik pengguna.Konsol Sony PS5 menawarkan integrasi mulus dengan layanan streaming Apple Music dengan musik di latar belakang dan pemutaran video musik. Dengan demikian, lanjut Sony, pemain dapat mendengarkan musik sebelum, saat atau setelah sesi bermain mereka.Apple Music menawarkan paket berlangganan sebesar USD9,99 (Rp141.867) per bulan untuk paket individual, atau USD99 (Rp1,4 juta) per tahun. Selain itu, Apple Music juga menawarkan paket berlangganan dengan harga lebih terjangkau sebesar USD4,99 (Rp70.862) per bulan.Paket ini ditujukan Apple untuk pengguna yang terbukti masih menjadi siswa atau mahasiswa. Selain itu, Apple juga menawarkan paket berlangganan Apple Music untuk keluarga dengan harga sebesar USD14,99 (Rp141.867) per bulan.Apple Music juga menawarkan bundling Apple One dengan harga dari USD14,95 (Rp212.304) per bulan. Dengan demikian, pelanggan paket Apple Music ini dapat menikmati lagi dari layanan streaming musik Apple tersebut di Sony PS5.