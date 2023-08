TikTok Luncurkan Kompetisi Musik via Live

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: TikTok mengumumkan akan menyelenggarakan kompetisi musik serupa ajang pencarian bakat yang populer di kalangan masyarakat, seperti The Voice, yang akan mengusung nama Gimme the Mic.Kompetisi Gimme the Mic akan diselenggarakan via siaran langsung TikTok dan akan menyertakan pemungutan suara langsung dari penggemar sebagai bagian dari kontes. Kompetisi akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu audisi, semifinal, dan grand final.Mengutip The Verge, sejak diumumkan pada hari Senin, 7 Agustus 2023 lalu, seniman pemula telah dapat mengirimkan video audisi mereka, dengan durasi selama 30 detik, dan diimbusi tagar #GIMMETHEMIC.Sebanyak 30 peserta terbaik akan berkesempatan untuk berkompetisi di babak semifinal, sehingga dapat berpasangan dan tampil dalam acara yang disiarkan secara langsung. Penonton siaran langsung akan dapat memilih seniman favorit untuk berkompetisi di babak selanjutnya.Babak final yang diselenggarakan di Amerika Serikat pada tanggal 10 September akan memilih 10 penampil terbaik, salah satunya berkesempatan untuk berkompetisi di ajang global dengan pemenang kompetisi yang sama dari negara lain di seluruh dunia.Sebagai pengingat, dalam beberapa tahun terakhir, TikTok dinilai sejumlah pihak telah berkontribusi dalam mencetak musik populer. Lagu yang dirilis pada tahun lampau kembali dikenal generasi muda dan masuk ke tangga lagu Billboard.Kontribusi TikTok lainnya yaitu memperkenalkan potongan pendek lagu artis lokal yang belum dikenal kepada masyarakat lebih luas. Kompetisi Gimme the Mic disebut dapat menjadi cara lain bagi musisi untuk meraih kesuksesan.Namun, hadiah uang tunai yang ditawarkan untuk pemenang kompetisi ini dinilai mengecewakan. Pemenang kompetisi di Amerika Serikat akan menerima 50.000 Diamonds, mata uang dalam aplikasi TikTok yang bisa ditukar dan diubah menjadi uang tunai.Sayangnya, TikTok tidak menyebutkan nilai 50.000 Diamonds dalam mata uang USD. Salah satu situs web influencer memperkirakan satu diamond bernilai USD0,05. Dengan demikian, hadiah yang ditawarkan kompetisi ini mencapai USD2.500 (Rp38 juta).Sebagai informasi, TikTok umumnya mendapatkan bagian sebesar 50 persen pendapatan kreator dari hadiah dalam aplikasi, namun juru bicara Zachary Kizer mengatakan bahwa hadiah kompetisi tidak akan dikenakan pajak.TikTok telah berinvestasi dalam layanan siaran langsung selama beberapa bulan terakhir, terutama untuk acara sensitif terhadap waktu melibatkan partisipasi penonton.