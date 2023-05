Asus Business Tawarkan Solusi Teranyar untuk Pelaku Bisnis Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Asus memperkenalkan rangkaian teknologi terbaru di ajang Start Your Journey and Grow Together with Asus Business. Teknologi yang diperkenalkan Asus Business ini termasuk Asus Control Center hingga perangkat komputasi untuk meningkatkan produktivitas bisnis."Asus Control Center dirancang untuk memonitor aset perusahaan seperti laptop karyawan di kantor agar tidak disalahgunakan dan menjaga privasi data," ujar Field Application Engineer Lead Asus Indonesia Rifan Fernando.Asus Control Center menawarkan sejumlah fitur, diklaim mampu mempermudah kerja tim IT perusahaan, salah satunya adalah Smart Dashboard, memungkinkan tim IT perusahaan untuk melakukan monitoring secara real-time.Layanan ini juga menawarkan fitur lainnya yaitu Floor Plan View, memungkinkan pengguna memetakan penggunaan perangkat di ruangan, serta Automatic IP Detection untuk proses deployment yang mudah.Asus menjelaskan bahwa fungsi monitoring Asus Control Center juga lebih luas sehingga tim IT perusahaan bisa membatasi konektivitas, memastikan software yang bisa dipasang, hingga menghidupkan perangkat dari jarak jauh.Selain itu, Asus Control Center ditawarkan dalam sistem berlangganan per perangkat, sehingga masing-masing perangkat harus memiliki lisensi. Asus Control Center juga disebut Asus merupakan solusi entry-level yang menargetkan segmen Usaha Kecil Menengah (UKM).Kendati masih terbatas, Asus menegaskan akan menambahkan lebih banyak fitur pada layanan ini di masa mendatang. Pada kesempatan yang sama, Asus juga mengumumkan laptop ExpertBook P1 (P1412) yang diproduksi secara langsung di Indonesia.Asus turut menyampaikan bahwa ExpertBook P1 (P1412) telah memenuhi regulasi yang diterapkan pemerintah Indonesia terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).