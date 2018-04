Synology: Pasar NAS Indonesia Terus Tumbuh

Synology ingin memperkuat posisinya di pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia.Victor Wang, Sales Account Manager Synology Incorporated menyebutkan, data penjualan di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan pertumbuhan lebih dari 30 persen per tahun sejak 2015. Pria yang akrab dengan panggilan Viktor ini kemudian menjelaskan alasan mengapa Synology melihat Indonesia sebagai pasar potensial."Indonesia memiliki populasi lebih dari 260 juta orang dan kebanyakan dari mereka adalah generasi muda," kata Viktor dalam pertemuan dengan media yang diadakan di Pullman Thamrin."Mereka lebih tertarik untuk mencoba menggunakan teknologi baru." Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga diangap baik, karena mencapai lebih dari 5 persen per tahun."Kedua, pemerintah sedang fokus pada industri teknologi dan komunikasi, mereka mungkin akan menghabiskan lebih banyak dana untuk membeli infrastruktur jaringan, dan akan ada peningkatan di pasar storage," ujar Viktor.Alasan terakhir, Viktor mengungkap, adalah karena saat ini, banyak perusahaan yang sedang dalam masa transisi. Mereka sedang memindahkan data yang mereka simpan dari sistem storage tradisional menjadi sistem penyimpanan yang lebih baru, salah satu opsi yang ada adalah NAS (Network Attached Storage).Viktor menjelaskan, bisnis Synology di Indonesia cukup baik. Sejak 2013, ada pertumbuhan lebih dari 40 persen per tahunnya. Sayangnya, dia tidak memiliki informasi terkait pangsa pasar Synology di Indonesia.Soal target pasar, Viktor menyebutkan, di Indonesia segmen terbesar adalah UKM (Usaha Kecil Menengah), meski pasar enterprise juga mulai tumbuh. Synology sendiri juga tertarik untuk menyasar kalangan konsumen.Sejauh ini, solusi penyimpanan yang ditawarkan oleh Synology telah digunakan di berbaga industri, mulai dari pemerintah, edukasi, media, energi, konstruksi hingga makanan.(MMI)