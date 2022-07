5 Layanan Anyar dari Alibaba Cloud untuk Pasar Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Alibaba Cloud meluncurkan beberapa layanan baru yang dapat digunakan di dalam sektor keuangan di pasar Indonesia pada acara Financial Cloud Summit.Peluncuran ini diklaim bertujuan membantu bisnis di Indonesia menangkap peluang pertumbuhan dengan lebih baik dan tetap kompetitif di era digital pasar keuangan.Terdapat lima produk baru yang diperkenalkan, mulai dari pengujian aplikasi seluler, relational database, solusi online jarak jauh hingga layanan cloud blockchain dan ChatAPP/ layanan pesan singkat.Platform cloud yang menyediakan layanan pengujian perangkat untuk perusahaan dan pengembang seluler. Platform ini membantu mendeteksi risiko tersembunyi di aplikasi secara cepat, contohnya seperti aplikasi mogok, masalah kompatibilitas, masalah fungsionalitas, dan masalah kinerja.Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin, teknologi ini dapat dengan cepat mengidentifikasi, menentukan, dan mengatasi masalah serta meningkatkan kinerja pengujian.Relational Database berbasiskan cloud-native yang dibuat untuk Financial Services yang memikiki stabilitas tinggi, kemampuan dengan skalabilitas dan kinerja yang tinggi, serta menargetkan skenario dengan throughput tinggi, tingkat konkurensi yang tinggi, dan juga ketersediaan yang tinggi.Pada Mei 2020, OceanBase mencetak rekor dunia untuk kinerja pemrosesan transaksi online, dengan 707 juta transaksi per menit dalam uji benchmark TPC-CProses pengecekan jarak jauh tanpa menggunakan kertas yang berfungsi untuk memverifikasi pengguna secara online kapan pun dan di mana pun, metode autentikasi yang lebih efisien dan akurat yang dapat digunakan oleh makin banyaknya lembaga keuangan.Layanan ini mencakup verifikasi dokumen, pengenalan karakter optik (OCR), dan deteksi keaktifan - fitur yang diperlukan untuk identifikasi dalam skenario seperti pekerjaan perbankan jarak jauh. Berdasarkan algoritma milik Alibaba, hanya dibutuhkan rata-rata sekitar 8 detik sampai proses selesai.Layanan platform level perusahaan yang menggunakan teknologi blockchain. Layanan ini menyediakan layanan cloud blockchain yang aman, stabil, mudah digunakan, dan terbuka untuk membangun lingkungan blockchain yang aman dan stabil.Selain berbagai macam strategi keamanan dan isolasi multi-tenant Alibaba Cloud, BaaS juga menyediakan perlindungan keamanan lanjutan menggunakan teknologi enkripsi.ChatAPP adalah layanan pesan API untuk perusahaan global yang bertujuan untuk menjangkau pengguna secara efisien. Alibaba Cloud bekerja sama dengan aplikasi populer internasional seperti WhatsApp untuk menyediakan layanan API saluran pesan bagi bisnis agar dapat terlibat dengan penggunanya.Layanan Pesan Singkat (SMS) membantu perusahaan di seluruh dunia membangun saluran untuk menjangkau pelanggan mereka dengan kemampuan komunikasi yang ramah pengguna, efisien, dan cerdas.Melalui fitur pengiriman batch dan berbagai operasi API, SMS dapat mengirim pesan kata sandi satu kali, pesan notifikasi, dan pesan promosi kepada pelanggan di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia.Melalui produk-produk terkemuka dan solusi yang memiliki kinerja yang tinggi, dengan sistem ketahanan dan keamanan, Alibaba Cloud telah melayani nasabah perbankan dan fintech seperti Bank Sumut, DOKU dan Astra Financial untuk menangkap peluang pertumbuhan dengan lebih baik.“Solusi lengkap Alibaba Cloud memainkan peran penting di dalam membantu kami terutama di dalam proses bisnis kami, dapat mengembankan fitur keamanan dan mempercepat penerapan aplikasi di dalam prosedur implementasi,” kata Mahdian Dado, Head of IT Division, Bank Sumut.“Untuk kebutuhan di masa yang akan datang, kami berencana untuk memperkuat kolaborasi dan memanfaatkan kemampuan container dan layanan mikro Alibaba Cloud untuk mendorong perjalanan transformasi digital kami.”“Dengan memperkenalkan produk layanan keuangan kelas dunia yang unggul dalam keamanan, ketahanan dan kinerja yang tinggi, kami berharap dapat membantu nasabah di sektor keuangan untuk menggali lebih banyak peluang pertumbuhan dan tetap kompetitif di era digital,” kata Eggy Tanuwijaya, Head of Solution Architect Alibaba Cloud Indonesia.Financial Cloud Summit yang diselenggarakan oleh Alibaba Cloud Indonesia turut mengundang pembicara dan pakar terkenal untuk berbicara tentang berbagai topik mulai dari cetak biru ekonomi digital Indonesia, teknologi regulasi, keamanan, analitik digital hingga keuangan yang terdesentralisasi.Alibaba Cloud telah memperkenalkan serangkaian program ke pasar di tahun ini. Sebelumnya, Alibaba juga meluncurkan program baru bernama “Go Startup Program Indonesia”, yang menghadirkan wirausahawan berpengalaman dari unicorn, perusahaan rintisan yang sedang naik daun, akselerator, dan perusahaan Modal Ventura untuk menyediakan sesi berbagi wawasan, networking, kelas master, dan konsultasi 1:1 untuk perusahaan rintisan lokal.Mereka juga telah mengumumkan penggandaan dukungan sumber daya cloud di kota-kota tier-2 dan tier-3 di Indonesia, guna membantu lebih banyak bisnis lokal untuk bermigrasi ke cloud dan mengeksplorasi peluang pertumbuhan di era digital.