Dorong Pengalaman Optimal, The Home Depot Gunakan HPE GreenLake for Aruba

Jakarta: Aruba, perusahaan Hewlett Packard Enterprise mengumumkan bahwa The Home Depot, perusahan ritel perlengkapan perbaikan rumah terbesar di dunia, telah memilih Aruba ESP (Edge Services Platform) yang dihadirkan melalui HPE GreenLake for Aruba, untuk mendukung pengalaman pelanggan dan karyawan di seluruh tokonya di Amerika Serikat.The Home Depot memperluas kemitraannya dengan Aruba untuk merancang fondasi jaringan solid yang memberikan kecepatan, skala, dan fleksibilitas yang dibutuhkan. Jaringan HPE GreenLake for Aruba sebagai network as a service (NaaS) menawarkan solusi kelincahan dan fleksibilitas kepada The Home Depot.Bagi The Home Depot, menyediakan pengalaman yang mulus dan lancar bagi para pelanggan dan 500.000 rekanannya sangat penting. Sebagai pemain di sektor retail, perusahaan ini terus meningkatkan pengalaman interkoneksi yang menggabungkan dunia digital dan fisik.Dengan ini para pelanggan diharapkan dapat membaca dengan teliti, melakukan pencarian, dan membeli dengan mudah, serta memberikan pengalaman yang familier, baik ketika mereka berada di dalam toko, online, atau menggunakan mobile apps.Pada kuartal pertama 2022, lebih dari 50 persen pesanan online dipenuhi melalui toko. “Target kami adalah teknologi bisa menghilangkan hambatan pada pengalaman pelanggan dan karyawan/staf setiap hari,” kata Daniel Grider, Vice President of Technology The Home Depot.“Para pelanggan mempercayai kami untuk mendapatkan alat dan material yang tepat untuk merampungkan proyek perbaikan rumah mereka; maka dengan adanya jaringan di dalam toko yang mendukung kemampuan interkoneksi seperti in-store navigation atau pencarian gambar, mereka bisa kembali ke proyek-proyek mereka dengan lebih cepat.”Pelanggan adalah jantung bagi segala aktivitas The Home Depot, sehingga investasi teknologi dan inisiatif yang diambil selalu ditujukan untuk memudahkan pelanggan, mulai dari mendesain, memvisualisasikan, dan membeli material untuk proyek mereka.Sebagai contoh, mempertahankan konektivitas yang kuat di toko akan membantu rekanan Home Depot memberikan pengalaman pelanggan yang baik. The Home Depot menggunakan perangkat genggam TC52ax dari Zebra Technologies, yang memudahkan karyawan/staf mengecek harga dan ketersediaan barang yang ada di tangannya atau yang terletak lebih dari 40 kaki jauhnya, yang membantu saat melayani pelanggan dan menemukan produk di overhead storage.Pembaruan jaringan The Home Depot akan memudahkan manajemen IT dan operasional. Solusi seperti Aruba Central cloud dengan kemampuan AIOps akan memungkinkan perusahaan memonitor kualitas jaringan dan mengatasi masalah secara proaktif sebelum berdampak negatif terhadap performa.Solusi nirkabel The Home Depot, termasuk Aruba Location Services melalui WLAN Aps yang bisa menentukan lokasi AP secara zero-touch (nirsentuh), terus memvalidasi dan memperbarui lokasi, serta menyediakan serangkaian koordinat universal yang dapat diterapkan ke peta lantai bangunan atau platform pemetaan web.