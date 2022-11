SEOCon Forum 2022 Siap Digelar, Dukung Pelaku Bisnis Manfaatkan SEO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sukses digelar selama empat tahun berturut-turut kini Tofee Events akan kembali menggelar SEOCon Forum 2022 pada tanggal 1-3 Desember 2022 di Trans Resort, Bali.Acara ini akan kembali menjadi wadah bagi para ahli dalam bidang SEO (Search Engine Optimization) untuk berdiskusi serta menambah wawasan seputar digital marketing, khususnya SEO.Rangkaian acara SEOCON Forum 2022 akan diisi dengan berbagai aktivitas seperti Welcome Dinner, Morning Activity, Full Day Conference dan Funtivity yang interaktif dan menghibur. Terdapat delapan orang Digital Marketing Expert dengan fokus pembahasan pada SEO yang akan membahas strategi serta praktik terbaik untuk manajemen SEO.Para pembicara ahli yang akan hadir dalam SEOCon Forum 2022 adalah Lukasz Zelezny (Director, Co-Owner SEO Expert and Consultant), Jon Earnshaw (Chief Product Evangelist and Co-founder of Pi datametrics), dan Ryan Kristo Muljono (CEO and Founder ToffeeDev & Toffee Events).Selanjutnya ada Ridho Putradi S'gara (Founder and CEO at Search Agency), Kyle Roof (Co-founder Pageoptimizer Pro) Greg Gifford (Vice President SearchLab), James Norquay (SEO Director of Prosperity Media), serta Ilman Akbar (Digital Marketing Lead Pashouses).Di kesempatan ini peserta juga akan memperoleh proyeksi seputar perkembangan marketing digital pada tahun 2023 dengan search sebagai pusat dalam aktivitas pemasaran.Selain itu, personalisasi dan data-driven marketing juga diramal akan menjadi kunci utama untuk meningkatkan strategi pemasaran. Terlebih lagi, dengan adanya ancaman resesi, para pelaku usaha perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran pemasaran, namun bukan untuk menguranginya.Menurut Ryan Kristo Muljono selaku inisiator SEOCon Forum 2022, perlu dilakukan adaptasi terhadap aktivitas pemasaran dengan mulai terbukanya akses pemasaran dibandingkan dua tahun terakhir.“Memasuki era endemi global ini, hybrid marketing ramai dibicarakan. Oleh karena itu, sudah saatnya setiap usaha menerapkan strategi omnichannel untuk terus berada di hadapan dari para pengguna secara onsite dan online,” pungkasnya.