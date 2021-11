Spotify Luncurkan Hub Netflix untuk Soundtrack Khusus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Spotify dilaporkan berkolaborasi dengan Netflix dan akan meluncurkan hub khusus layanan streaming film dan serial TV tersebut di platformnya. Hub ini akan menyajikan lagu soundtrack dari sejumlah acara yang disiarkan di Netflix.Selain itu, hub ini juga menyajikan konten lain seperti podcast yang mendiskusikan serial TV dan film pemilik soundtrack tersebut. Menurut Netflix, dalam hub tersebut, penggemar akan lebih mudah untuk mengakses daftar lagu resmi dari serial TV seperti La Casa de Papel (Money Heist), Bridgerton, dan On My Block.Netflix juga menyebut hub ini turut menyajikan lagu dari serial TV populer lainnya seperti Squid Game, Bruised dan Cowboy Bepop. Mengutip Ubergizmo, Netflix juga menyebut bahwa kreator dapat mengeksplorasi acara tv dan film yang menarik perhatian mereka di podcast terkait layanannya seperti Okay, Now Listen, Netflix is A Daily Joke, 10/10 (Would Recommend), dan The Crown: The Official Podcast.Hub lagu soundtrack film dan acara tv Netflix ini akan tersedia untuk pengguna layanan Spotify versi berlangganan di Amerika Serikat, Kanada, Australia, New Zealand, Inggris, Irlandia, dan India, dan diperkirakan akan merambah negara lainnya di masa mendatang.Sebelumnya, Spotify menghapus fitur putar lagu secara acak atau Shuffle pada layanannya, atas permintaan Adele. Musisi asal Inggris secara gamblang menyuarakan ketidaksukaannya pada fitur tersebut via kicauan di akun Twitter resminya.Adele menyebut bahwa secara umum, musisi mencurahkan pikiran mereka ke dalam penyusunan daftar lagu dan lagu yang ditampilkan dalam album, dan hal ini dilakukan bukan tanpa alasan.Alasan Adele meminta hal itu adalah untuk menghargai karya para musisi yang telah dibuat dengan sepenuh hati untuk para pendengar. Sementara itu, Spotify akhirnya menghadirkan fungsi lirik kepada seluruh pengguna, termasuk pengguna layanan versi gratis.Fitur ini telah tersedia untuk sejumlah pasar, namun kini dapat diakses pengguna di berbagai pasar. Fitur lirik Spotify ini hadir dengan performa lebih baik, sebab menawarkan kemampuan berbagi lirik di media sosial dan telah diimplementasi di seluruh platform, yaitu iOS, Android, Windows, konsol game, dan bahkan Smart TV yang memiliki Spotify sebagai aplikasi bawaan.