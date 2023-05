Carl Pei Konfirmasi Nothing Phone (2) akan Didukung Snapdragon 8+ Gen 1

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada bulan Februari lalu, Nothing mengonfirmasi bahwa chipset series Snapdragon 8 akan mendukung Phone (2), namun tidak mengungkap secara pasti model chipset yang dimaksudnya tersebut.Mengutip GSM Arena, dalam unggahan di media sosial, eksekutif Qualcomm menyebut chipset itu adalah Snapdragon 8+ Gen 1, namun kemudian unggahan tersebut diedit dan menghapus model chipset tersebut.Kini, beredar konfirmasi menyebut bahwa Nothing Phone (2) akan didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Konfirmasi ini disampaikan oleh Carl Pei melalui akun Twitter pribadinya.Pei juga mengungkapkan alasan di balik pemilihan chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ini untuk mendukung Phone (2). Pei menyebut bahwa Snapdragon 8+ Gen 1 akan menghadirkan peningkatan performa, dan tidak hanya sekadar kecepatan.Pendiri Nothing ini menyebut peningkatan performa ini termasuk paket lengkap, sebab memilih Snapdragon 8 Series alih-alih 7 Series akan menghadirkan peningkatan signifikan di seluruh aspek perangkat, termasuk daya tahan baterai, konektivitas jaringan dan kemampuan kamera.Pei juga menyebut bahwa Snapdragon 8+ Gen 1 terpilih karena merupakan chipset terbaik di kelasnya terkait konsumsi daya dan manajemen panas. Selain itu, chipset ini juga memastikan bahwa Phone (2) tetap terjangkau sembari menyuguhkan pengalaman lebih baik secara signifikan jika dibandingkan dengan Phone (1).Selain chipset, Nothing belum mengonfirmasi spesifikasi lain yang akan mendukung Phone (2), namun Carl Pei mengaku akan menghadirkan lebih banyak informasi di masa mendatang, menjelang tanggal peluncurannya.Sebelumnya, Nothing mulai menggulirkan teaser kampanye untuk Phone (2), menyebut Nothing Phone (2) akan didukung chipset Qualcomm Snapdragon 8 series. Sayangnya kala itu, Nothing tidak memberikan informasi lebih detail terkait Nothing Phone (2) selain dukungan chipset tersebut.