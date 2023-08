Mendukung Transformasi Digital Indonesia Berbasis AI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: IBM menghadirkan berbagai penawaran terbaru, termasuk AI untuk bisnis yang siap pakai dan platform data, yaitu watsonx, dalam acara Think Experience and Tech Summit 2023 di Jakarta.Acara ini mempertemukan para pakar industri, pemimpin bisnis, dan perwakilan dari Pemerintah untuk mengeksplorasi kemajuan terbaru dalam AI dan bagaimana hal tersebut dapat membantu organisasi di Indonesia untuk mempercepat pertumbuhannya.Acara ini juga menjadi wadah untuk dialog seputar kesiapan adopsi AI, serta kolaborasi akademis dan kemitraan lintassektoral yang penting untuk mendukung transformasi digital berbasis AI di Indonesia.Roy Kosasih, Presiden Direktur IBM, Indonesia, mengatakan, Pemerintah Indonesia telah merumuskan peta jalan untuk mencapai dan memungkinkan transformasi digital secara menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi."Untuk mendukung visi ini, saya melihat bahwa infrastruktur digital yang kuat dan adopsi teknologi digital, seperti otomatisasi dan analitik, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Saya percaya organisasi perlu mempertimbangkan secara mendalam untuk menerapkan AI di seluruh alur kerja, proses bisnis, dan operasional mereka."Menurut studi CEO global IBM Institute for Business Value (IBV), sebanyak 75% CEO yang disurvei percaya bahwa perusahaan yang dilengkapi dengan AI generatif termutakhir akan menghasilkan keuntungan yang signifikan.Sejumlah besar CEO (43%) telah menerapkan AI generatif untuk menginformasikan keputusan strategis, sementara 36% menggunakannya untuk keputusan operasional dan 50% memadukannya ke dalam produk dan layanan mereka."IBM berusaha keras untuk memberdayakan pemerintah dan bisnis dengan platform AI watsonx yang canggih untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing di masa yang penuh perubahan ini," lanjut Roywatsonx dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang menjadi komitmen IBM, menyediakan akses layanan mandiri dan semua yang dibutuhkan bisnis seperti, perangkat, teknologi, infrastruktur, dan pakar konsultasi dalam skala besar di satu tempat.watsonx hadir dengan kontrol kualitas yang dibangun untuk memastikan keterpercayaan, bersama dengan perangkat-perangkat yang memungkinkan bisnis untuk menggunakan data mereka sendiri dengan aman yang secara bersamaan dapat beradaptasi secara fleksibel dengan lingkungan hukum dan peraturan yang terus berubah.Model-model dalam watsonx memastikan akurasi dan mencegah pembuatan informasi palsu. Selain itu, fitur keamanan dan otomatisasi platform ini memungkinkan para data scientists dan pengembang untuk menggunakan data perusahaan yang diatur untuk melatih model fondasi sekaligus menangani kepatuhan dan keamanan di seluruh ekosistem data.Platform ini terdiri dari studio watsonx.ai untuk model fondasi baru, AI generatif, dan machine learning (tersedia sekarang ); penyimpanan data watsonx.data, yang dibangun di atas arsitektur lakehouse terbuka (tersedia sekarang ), dan perangkat watsonx.governance untuk membantu memungkinkan alur kerja AI dibangun dengan tanggung jawab, transparansi, dan kejelasan (segera hadir).Pada Think Experience Jakarta, IBM juga mengumumkan bahwa Icon Plus, anak perusahaan PLN, memanfaatkan IBM Maximo Application. Perusahaan ini memanfaatkan solusi AI ini karena menjadi kunci dalam meningkatkan keandalan operasinya, untuk mendukung komitmen mereka untuk dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan.Dalam kesempatan tersebut, Ari Rahmat Indra Cahyadi, CEO, PLN Icon Plus, mengatakan merangkul kekuatan transformatif AI untuk meningkatkan sistem pembangkit dan distribusi listrik, sambil tetap berkomitmen pada tujuan keberlanjutan."Kami yakin pemanfaatan AI akan mendukung kami dalam mendorong perubahan positif, sebagai bagian dari fokus kami terhadap praktik keberlanjutan untuk masa depan yang lebih cerah."Untuk mendukung visi "Indonesia Maju 2045" yang menempatkan teknologi digital sebagai salah satu prioritas, IBM mengambil langkah penting di awal tahun ini untuk mempersiapkan talenta-talenta AI di Indonesia dengan pembukaan IBM Academy for Hybrid Cloud and AI di Nongsa Digital Park, Batam.Langkah strategis ini sangat penting karena, seperti yang dilaporkan oleh IBV, 77% pekerja entry-level akan mengalami penggantian pekerjaan pada tahun 2025. Para CEO melihat bahwa AI generatif memainkan peran sentral dalam pekerjaan, dan oleh karena itu, talenta Indonesia harus dipersiapkan untuk masa depan yang berbasis AI4.“Melalui kolaborasi dengan mitra pendidikan dan institusi pada bulan Februari tahun ini, angkatan pertama yang lulus telah berhasil mendapatkan sertifikat melalui programprogram seperti IBM SkillsBuild, dengan topik-topik seperti AI dan keamanan siber, serta sertifikasi Red Hat Certified System Administrator," pungkas Roy.