Advan One PC Anyar Pakai AMD Ryzen 5

(MMI)

Jakarta: Mengikuti keberhasilan Advan Workplus AMD Ryzen 5, Advan kembali menggebrak pasar AIO dengan meluncurkan Advan One PC terbaru, kali ini ditenagai oleh Prosesor AMD Ryzen 5 5500 U.Chandra Tansri, Direktur utama Advan, menyampaikan, setelah laptop Advan workplus, mereka yakin produk varian baru AIO One PC yang dibekali processor AMD Ryzen 5 akan menjadi pilihan yang tepat. "Kami berkomitmen untuk selalu menciptakan produk -produk yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.”Advan One PC dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 5 5500U diklaim memberikan solusi optimal untuk kebutuhan pekerjaan pengguna. Prosesor bertenaga 6 core/12 thread didukung oleh Radeon integrated graphics, RAM 8GB, dan M.2 PCIe SSD 512GB, menjamin performa handal dan responsif.Dengan beragam port seperti USB 3.2 Gen1, USB 2.0, USB Type-C, RJ45, HDMI, Line Out, Mic On, dan Mini DP, Advan One PC memberikan fleksibilitas luar biasa untuk menghubungkan perangkat eksternal. Selain memudahkan integrasi perangkat keras tambahan, pilihan ini juga menjamin akses dan transfer data yang cepat.Ambisi Advan untuk menjadi Top of Mind bagi konsumennya tercermin dalam penawaran solusi teknologi, laptop, dan desktop yang sesuai dengan kebutuhan. Advan One PC, sebagai produk handal dengan beragam pilihan prosesor, adalah langkah konkret menuju tujuan tersebut.Promo eksklusif di Shopee official store Advan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan harga launching Rp6.299.000 akan menjadi kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi para konsumen yang menginginkan pengalaman yang optimal dengan AIO One PC. Promo akan berakhir pada tanggal 7 Februari 2024 dan harga akan kembali normal di Rp6.499.000.