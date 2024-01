Bos Sony Ingin Playstation Ekspansi ke PC, AI, dan Cloud

Advertisement

Jakarta: siapa yang tidak mengenal Playstation, itu merupakan sebuah platform gaming yang cukup legendaris dan juga kerap memberikan kontribusi kepada industri game.Kali ini, Kenichiro Yoshida, President and CEO Sony sangat ingin Playstation melakukan ekspansi ke teritori PC, AI, hingga Cloud. Jelas ini menjadi hal yang sangat mampu dalam mendukung bisnis Sony dan juga Playstation itu sendiri.Pada gelaran acara yang diselenggarakan oleh Norges Bank Investment Management’s Good Company 2023 lalu, Yoshida-san mengatakan bahwa ia sangat menginginkan bahwa Playstation bisa menjamah ekosistem PC, AI, dan juga Cloud.Mengingat bahwa gamer PC memang terhitung sangat banyak, sehingga tidak dipungkiri bahwa terdapat serangkaian game eksklusif Playstation yang sudah bisa diakses oleh para gamer PC.Mulai dari God of War, Marvel’s Spider-Man, hingga The Last of Us Part I Remastered. Game-game tersebut memang awalnya hanya diperuntukkan bagi para gamer Playstation, hanya saja melihat pasar PC memang lebih luas jika dibandingkan dengan Playstation.“Playstation memang selalu menjadi produk utama kami, tapi perlu kamu ketahui bahwa kami memang akan melakukan ekspansi ke PC, AI, dan juga Cloud. Kami percaya dengan pengalaman kami ini, Playstation bisa memberikan ekosistem yang maksimal untuk para pelanggan,” ucap Kenichiro Yoshida yang dikutip dari TechPowerUp.Yoshida-san menegaskan bahwa mereka akan menerapkan model langganan layaknya yang sudah dilakukan oleh kompetitor terbesarnya, Xbox. Jadi, layanan Cloud ini memang menjadi salah satu hal yang selalu diimpikan oleh dirinya (Kenichiro Yoshida). Ia juga percaya bahwa dengan menghadirkan layanan Cloud, Playstation bisa semakin berkembang dan juga memberikan pengalaman dengan cakupan pasar yang lebih luas.Lalu, bagaimana untuk Artificial Intelligence? Yoshida-san menjelaskan bahwa pada ranah AI sendiri, Sony akan memberikan para developer berbagai alat untuk pengembangan game Playstation yang berdasarkan dari Large Language Model (LLM). Jadi, Yoshida-san percaya akan lebih mudah dalam mengembangkan game Playstation dengan dibantu dengan AI. Pastinya, AI yang dimaksud akan mendapatkan lisensi resmi untuk Playstation.Bisa disimpulkan bahwa ambisi dari Kenichiro Yoshida adalah agar bisa memanfaatkan teknologi yang ada agar bisa mencapai kecanggihan yang memang sudah bisa dibantuk dengan teknologi itu sendiri. Komunitas dan penggemar mengatakan bahwa jika Playstation bisa menghadirkan berbagai produk yang sudah mencapai teritori AI dan PC, bahkan hingga Cloud sendiri maka nama Playstation akan kian semakin besar.