Gerakan Hapus Facebook Itu Sia-Sia

Gerakan #DeleteFacebook muncul tidak lama setelah skandal Facebook-Cambridge Analytica diberitakan. Banyak tokoh ternama yang menyatakan bahwa mereka akan menghapus akun Facebook mereka.Namun, sebenarnya, Facebook masih bisa melacak kebiasaan mantan pengguna atau bahkan orang-orang yang bukan pengguna.Seperti yang disebutkan oleh The Next Web, kegagalan Facebook untuk menjaga keamanan data pengguna adalah inti masalah Cambridge Analytica. Dan hal ini mendorong para pengguna untuk menghapus Page atau bahkan akun pribadi mereka.Namun, ketika bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat, CEO Facebook Mark Zuckerberg berusaha untuk menghindari pertanyaan terkait apakah media sosial miliknya mengumpulkan data dari non-pengguna.Ketika ditekan, dia mengakui bahwa Facebook mengumpulkan data dari orang-orang yang tidak pernah membuat akun Facebook "untuk kepentingan keamanan."Dalam sebuah blog, Facebook menjelaskan data apa yang mereka dapatkan tentang non-pengguna dan darimana mereka bisa mendapatkan informasi tersebut. Utamanya, informasi non-pengguna didapatkan dari situs atau aplikasi yang menggunakan layanan Facebook."Ketika Anda mengunjungi sebuah situs atau menggunakan aplikasi yang menggunakan layanan kami, kami mendapatkan informasi bahkan jika Anda tidak masuk ke akun Facebook atau tidak memiliki akun Facebook. Ini karena aplikasi atau situs lain tidak tahu siapa yang menggunakan Facebook," kata media sosial raksasa itu.Itu artinya, jika Anda mengunjungi situs yang dilengkali dengan tombol Like, maka kemungkinan, situs itu mengirimkan informasi tentang kunjungan Anda ke Facebook.Selain itu, jika Anda memiliki teman yang menggunakan Facebook, mereka mungkin telah mengunggah informasi kontak Anda dari ponsel mereka sehingga mereka tidak perlu mengetik nama Anda ketika ingin mengirimkan pesan. Hal ini berarti Facebook tetap mendapatkan informasi Anda bahkan jika Anda tidak membuat akun media sosial tersebut.(MMI)