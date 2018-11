AMD Rilis Radeon RX 590 Bonus Tiga Game

AMD kembali merilis produk terbaru di divisi bisnis kartu grafis. Mereka mengumumkan kehadiran AMD Radeon RX 590 yang hadir dengan GPU fabrikasi 12nm dan arsitektur Polaris.Penggunaan GPU fabrikasi 12nm ini diklaim oleh AMD mendukung pengalaman gaming performa terbaik di game kelas AAA, game esport, dan bahkan game VR. Arsitekturnya juga mendukung clock speed yang lebih cepat dari RX 580.AMD mengklaim performa Radeon RX 590 memberikan nilai price to performance hingga 20 persen lebih tinggi dibandingkan kompetitor di kelasnya dan sudah mendukung teknologi AMD FreeSync.AMD Radeon RX 590 disebutkan hadir dengan kecepatan base frequency hingga 1469 MHz dan boost frequency hingga 1545 MHz. Memorinya menggunakan jenis GDDR5 dengan kapasitas memori atau VRAM 8GB, yang memiliki memory speed 8Gbps dan memory bandwidth sebesar 256 Gbps.Pada konektivitasnya tersedia sebuah DispalyPort 1.4 HDR dan port HDMI yang mendukung resolusi 4K 60fps. Selain itu juga terdapat fitur yang diberikan dari performa AMD Radeon RX 590.Kartu grafis ini diklaim mampu memberikan pengalaman gaming diresolusi HD dengan frame rate hingga kecepatan 60fps termasuk untuk game-game kelas AAA. Pada game esport disebutkan AMD mampu dihasikan framerate hingga 60 fps.AMD Radeon RX 590 juga sudah mendujung fitur screen capture dan steaming dari Radeon ReLive, memonitor performanya lewat AMD Link, dan kustomisasi performanya untuk beragam kebutuhan pengguna menggunakan AMD Radeon WattMan.Dalam peluncurannya kali ini AMD menyediakan paket khusus untuk setiap pembeli kartu grafis AMD Radeon RX 590 maupun PC yang langsung ditanamkan kartu grafis tersebut. Paket khusus tersebut adalah bundling Resident Evil 2, Devil May Cry 5, dan Tom Clancy's The Division 2.AMD Radeon RX 590 dibanderol senilai USD279 atau sekitar Rp4 juta untuk versi reference, sementara untuk versi OEM sudah ada beberapa merek seperti ASUS, PowerColor, Saphire, dan XFX yang akan merilisnya.(MMI)