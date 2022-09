Apa Saja Pencarian Populer di Kalangan Anak-Anak?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebuah studi terbaru Kaspersky mengungkapkan minat dan preferensi anak-anak paling populer selama kuartal tiga 2022.Data kali ini diperoleh dari pencarian Google dan YouTube. Big Floppa tampaknya menjadi meme paling populer dan musim keempat Stranger Things, adalah seri musim panas yang paling trendi.Stranger Things dengan cepat menjadi sangat populer di musim panas ini. Menurut statistik, musim keempat memecahkan rekor sepanjang masa karena audiens menontonnya selama 287 juta jam dalam minggu 23-29 Mei.Selain itu, anak-anak juga mengeksplorasi game, meme, dan blogger baru. Kaspersky menganalisis data anonim yang disediakan oleh pengguna perangkat lunak parental control Kaspersky Safe Kids dari 1 Juni 2022 hingga 22 Agustus 2022. Data tersebut mencakup kueri penelusuran di platform Google dan YouTube.Meme paling populer selama musim panas yang di-google oleh anak-anak tampaknya adalah Big Floppa – seperlima dari seluruh permintaan Meme (20 persen) adalah untuknya. Selama musim panas ini, 33 persen penelusuran Google anak-anak terkait dengan YouTube, sementara yang terkait dengan ragam layanan Internet berjumlah 18 persen.Menariknya, di musim panas ini anak-anak lebih menyukai situs jejaring sosial kreatif ‘DeviantArt’ (6 persen) dibandingkan dengan TikTok (5 persen). 'DeviantArt' adalah komunitas online terbesar untuk seniman atau penggemar seni, dan memungkinkan orang untuk terhubung melalui kreasi dan berbagi seni.Selain itu, game juga menjadi salah satu kategori yang paling populer – pangsanya adalah 10 persen. Secara khusus, Roblox menjadi pemimpin dengan 33 persen, yang sangat jauh di depan Minecraft (9 persen), meskipun popularitasnya besar di kalangan anak-anak.Permintaan populer lainnya di musim panas adalah Nintendo yang baru-baru ini merilis “Pokemon Scarlet and Violet”, dengan perolehan lima persen pencarian.Apa yang ditelusuri anak-anak di YouTube? Di antara semua permintaan untuk 'Kartun, Film, dan Acara TV' (16 persen dari semua kueri YouTube), terdapat minat yang sangat besar terhadap musim keempat Stranger Things.Anak-anak menelusuri tidak hanya video yang terkait dengan serial tersebut, tetapi juga aktor dan karakter yang memainkan peran utama. Kali ini, aktris paling terkenal adalah Millie Bobby Brown dan Sadie Sink.Popularitas Stranger Things juga bermigrasi ke ranah musik (permintaan musik di YouTube berjumlah 16 persen). Video yang paling sering dicari anak-anak adalah "Chrissy, Wake Up" - video yang dibuat dari klip dan gambar dari Musim keempat, serta lagu Kate Bush Running Up That Hill (1985) yang dinikmati oleh salah satu karakter utamanya.Meme 'Pink Sauce' menjadi fenomena menarik. Itu muncul di TikTok dan dibuat oleh seorang blogger Chef.pii, yang merilis saus merah muda untuk makanan. Ada beberapa skandal seputar produk, dan kuantitas saus dalam kemasan serta kualitas produk tersebut yang menjadi topik perbincangan aktif.Selain meme, anak-anak paling tertarik dengan game di YouTube musim panas ini – kategori ini menyumbang jumlah permintaan terbesar, 27 persen. Yang paling banyak ditelusuri adalah blogger game (35 persen) dan blogger yang mengkhususkan diri pada Minecraft (27 persen).Influencer yang memfilmkan berbagai jenis konten seperti tantangan atau gaya hidup memperoleh 20 persen dari semua permintaan di kalangan anak-anak. Blogger paling populer di musim panas adalah Spencer X, yang merekam konten terkait musik. Dia memiliki 2,66 juta pengikut di YouTube dan 55,1 juta di TikTok.“Kami sering melihat minat dan preferensi tren pada anak-anak berubah dengan cepat. Secara harfiah setiap kuartal akan selalu ada meme, film, dan pahlawan baru yang muncul. Misalnya, game menyeramkan The Backrooms sangat populer musim semi ini, dan kali ini "Pokemon Scarlet and Violet" sudah berada di urutan teratas daftar.""Melacak semua perubahan bisa sangat sulit jika Anda bukan anak-anak, oleh karena itu aplikasi kontrol orang tua dapat membantu orang tua memahami semua tren dan topik terkini yang digemari buah hati,” komentar Anna Larkina, pakar analisis konten web di Kaspersky.Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga anak-anak Anda tetap aman saat online:1. Jangan abaikan untuk menunjukkan antusiasme pada aktivitas online anak-anak Anda.Tanyakan apakah Anda dapat menonton serial favorit atau mendengarkan trek musik kegemaran mereka bersama. Sebagai opsi, Anda dapat mempelajari beberapa praktik keamanan agar tetap terlindungi saat menjelajah online.2. Pilihan aplikasi kontrol orang tua bisa menjadi upaya tepat. Tetapi penting untuk mendiskusikan topik ini dengan anak Anda untuk menjelaskan cara kerja aplikasi tersebut dan mengapa mereka harus tetap aman saat online.3. Jelaskan bahwa informasi sensitif hanya boleh dibagikan melalui aplikasi pesan dan hanya dengan orang yang mereka kenal di kehidupan nyata. Anda bisa menjadi panutan dan menunjukkan kepada mereka contoh perilaku yang baik.4. Luangkan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak Anda tentang langkah-langkah keamanan online. Coba perhatikan kebiasaan pada diri sendiri.Apakah Anda menggunakan ponsel cerdas di saat makan atau berbicara? Apakah anak-anak meniru kebiasaan atau pola perilaku Anda? Apakah mereka bereaksi dengan cara yang berbeda ketika Anda menyimpan ponsel Anda?5. Jadikan pembicaraan tentang keamanan siber lebih menyenangkan dan menarik dengan mendiskusikannya dengan anak Anda melalui permainan dan format menghibur lainnya.