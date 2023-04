Daftar iPhone yang Tetap Kebagian Update iOS 17

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Informasi yang beredar menyebut bahwa iPhone dengan dukungan chipset Apple A11 seperti iPhone X dan iPhone 8 Series tidak akan mendapatkan update iOS 17. Rumor ini dibantah oleh leakster yang dikutip MacRumors.Leakster itu menyebut, berdasarkan informasi dari salah satu tim pengembang di Apple, seluruh seri iPhone yang sebelumnya mendapatkan update iOS 16 tetap akan mendapatkan update ke versi iOS lebih baru.Seri iPhone termasuk iPhone X, iPhone 8, dan iPhone 8 Plus keluaran bulan September 2017 lalu. Jika informasi ini benar, maka ini bukan kali pertama Apple mempertahankan daftar perangkat yang kompatibel dengan sistem operasi sebelumnya, dengan OS terbaru mendatang.Semua perangkat yang menjalankan iOS tetap mendapatkan update iOS 15, namun Apple menghilangkan sejumlah fitur pada iPhone seri lama. Hal ini ditujukan Apple agar performa perangkat tersebut tetap maksimal meski menggunakan sistem operasi lebih baru.Namun saat merilis iOS 16, Apple menghentikan dukungan untuk sejumlah iPhone model lama, termasuk iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, hingga iPhone 7 Plus. Sebelumnya beredar informasi menyebut bahwa iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro Gen-1 9,7 inci,iPad Pro Gen-1 12,9 inci dan iPad Gen-5 tidak akan mendapatkan update iOS 17.iOS 17 disebut tidak lagi kompatibel untuk mayoritas perangkat yang masih didukung chip A11 Bionic atau versi lebih lawas. Satu-satunya pengecualian adalah iPad generasi ke-6 dan ke-7, sebab didukung chip A10 Fusion.Pekan lalu, beredar rumor menyebut bahwa iOS 7 akan mengusung fitur yang ditunggu-tunggu pengguna. Fitur ini dikabarkan memungkinkan pengguna untuk mengunduh aplikasi via toko aplikasi pihak ketiga, atau dikenal masyarakat dengan istilah sideloading.Sebelumnya, rumor terkait tombol solid-state kapasitif iPhone 15 Pro dan Pro Max telah beredar selama beberapa tahun terakhir. Unggahan baru di forum MacRumors membagikan informasi lebih detail terkait cara kerja tombol tersebut.Apple diyakini akan menghadirkan tombol volume menyatu dan tombol Action yang dapat diprogram baru pada iPhone 15 Pro series. Tombol Action baru ini akan mengakomodasi fungsionalitas tuas senyap khas iPhone.Sementara itu, Erajaya Group mengumumkan akan menghadirkan varian baru untuk iPhone 14 dan iPhone 14 Plus dalam warna kuning, dengan sistem kamera ganda, dukungan konektivitas jaringan 5G, dan keunggulan lainnya.Varian warna baru iPhone 14 Plus dan iPhone 14 ini akan dapat konsumen beli di semua jaringan Erafone, iBox, dan Urban Republic di seluruh Indonesia, serta di Official Shop iBox dan Erafone di Shopee.