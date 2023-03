Erajaya Buka Pre-Order Nothing Ear (2)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Erajaya Active Lifestyle mengumumkan kehadiran Nothing Ear (2) di jaringan penjualannya, yang telah ditawarkan via pre-order. Program pre-order ini akan berlangsung dari tanggal 23 Maret hingga 2 April 2023 mendatang.Setelah program pre-order selesai, Nothing Ear (2) akan tersedia di jaringan ritel Erajaya Group mulai tanggal 3 April 2023. Erajaya menawarkan earphone TWS dengan sasis transparan ini seharga Rp2.399.000."Kami percaya Nothing Ear (2) akan membawa pengalaman audio mumpuni, dibalut dengan desain yang menawan, untuk menunjang gaya hidup aktif masa kini," ujar CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.Sebagai informasi, Nothing Ear (2) didukung sertifikasi Hi-Res Audio dan teknologi LHDC 5.0 serta 11.6 mm custom driver. Pengguna juga bisa membuat profil audio personal menggunakan aplikasi Nothing X, sehingga Ear (2) akan menyesuaikan equalizer secara langsung.Perangkat ini juga didukung sejumlah fitur termasuk Dual Connection, memungkinkan pengguna beralih perangkat dengan mudah saat menerima panggilan telepon atau mendengarkan musik.Fitur lainnya yaitu Clear Voice Technology, diklaim berkemampuan memastikan suara pengguna terdengar jernih selama panggilan telepon berkat dukungan tiga mikrofon di setiap earbuds, yang didukung oleh algoritma AI.Selain itu, earphone ini juga didukung fitur Active Noise Cancellation (ANC), berkemampuan meredam suara hingga 40 dB dan menyesuaikan dengan lubang telinga pengguna.Nothing mengklaim baterai pada earbuds dan sasis penyimpanan Ear (2) mampu menyuguhkan waktu penggunaan selama 36 jam, dalam kondisi ANC nonaktif, dan dapat digunakan selama 8 jam setelah baterai diisi selama 10 menit.Nothing Ear (2) juga mendukung pengisian daya nirkabel hingga 2,5W, serta telah mengantongi sertifikasi tahan percikan air dan debu IP54 untuk earbuds dan IP55 untuk sasis penyimpanannya.