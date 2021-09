Logitech MX Keys Mini Spesial untuk Laptop dan MacBook

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Logitech memperkenalkan dua keyboard nirkabel terbarunya, MX Keys Mini dan MX Keys Mini for Mac. Logitech menyebut keyboard ini dirancang khusus untuk kreator konten dengan berbagai fitur maksimal, dan dikemas ke dalam bentuk keyboard minimalis.“MX Keys Mini memungkinkan Anda untuk memberi ruang lebih pada meja kerja Anda, sehingga diharapkan ada lebih banyak ruang untuk menuangkan ide sambil membuat Anda tetap produktif dan nyaman bekerja selama berjam-jam,” ujar Head of MX Master Series untuk Creativity & Productivity di Logitech Tolya Polyanker.MX Keys Mini dilengkapi dengan Perfect Stroke, teknologi pengetikan non-mekanis terbaik dari Logitech, dan mengusung bentuk minimalis sejajar dengan bahu dan memungkinkan pengguna menempatkan mouse lebih dekat ke keyboard untuk dijangkau tangan.Selain itu, keyboard ini juga berbekal tiga fungsi baru, diklaim Logitech dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman kerja pengguna saat menggunakan Logitech Options yang tersedia di MX Keys Mini.Ketiga fitur ini yaitu tombol dictation merupakan fitur yang disediakan oleh Windows dan macOS, meski hanya tersedia di negara tertentu, tombol mute dan unmute mikrofon, serta tombol emoji.Selain didukung fitur quick-charging via USB-C, MX Keys Mini juga dilengkapi dengan Bluetooth® Low Energy, mempermudah pengguna dalam menghubungkan hingga tiga perangkat nirkabel.Logitech MX Keys Mini juga kompatibel dengan Windows, Chrome, Linux dan Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth, serta USB Receiver Logi Bolt. Sedangkan untuk MX Keys Mini for Mac dioptimalkan secara khusus untuk perangkat bersistem operasi macOS, iOS, dan iPadOS.Di Indonesia, MX Keys Mini tersedia dalam dua varian yaitu MX Keys Mini dan MX Keys Mini for Mac. MX Keys Mini hadir dalam dua pilihan warna yaitu rose dan graphite, sedangkan MX Keys Mini for Mac tersedia dalam warna pale grey.Logitech menyebut bahwa keyboard ini akan menjadi pasangan sempurna dengan mouse MX Anywhere 3, yang telah terlebih dahulu menyapa konsumen di Indonesia pada akhir tahun 2020 lalu.Logitech MX Keys Mini dan MX Keys Mini for Mac akan tersedia di Indonesia mulai bulan November 2021 mendatang, dan ditawarkan dengan harga yang disarankan sebesar Rp2.149.000.