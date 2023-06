VMWare DEX Bantu Kerja Karyawan Lebih Efisien

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Teknologi pengalaman digital karyawan (Digital Employee Experience atau DEX) merupakan hal yang esensial. Selain melengkapi organisasi dengan peralatan yang diperlukan untuk memberikan pengalaman, DEX juga memberdayakan tim TI untuk bekerja lebih efisien serta menghemat biaya secara signifikan.Namun demikian, solusi DEX yang ada saat ini terfragmentasi dan membutuhkan banyak platform teknologi dan vendor untuk mengukur, menganalisis, memberikan, dan meningkatkan pengalaman di tempat kerja.Mengingat pendekatan yang terpadu diperlukan dalam hal ini VMware mengumumkan empat terobosan yang akan memajukan solusi DEX komprehensifnya: ketersediaan DEX secara umum untuk perangkat yang dikelola pihak ketiga, DEX untuk VMware Horizon, Identifikasi Sumber Masalah (RCA) yang dikendalikan oleh Kecerdasan Buatan (AI), serta rencana untuk memperluas area kerja ONE ITSM Connector untuk ServiceNow dari langkah pemulihan yang tersedia.“Organisasi lintas industri berusaha berpacu dengan kemajuan IT yang senantiasa berkembang serta laju perputaran karyawan yang meningkat selagi mengatasi tantangan baru akibat pola kerja hybrid.""Organisasi yang sukses harus memprioritaskan teknologi yang memungkinkan tim TI dengan alat yang tepat untuk bukan hanya menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, namun juga mencegah terjadinya kendala di masa mendatang,” kata Shankar Iyer, Senior VP & General Manager, End-User Computing VMware.“Solusi DEX VMware yang komprehensif memanfaatkan otomatisasi untuk mengaktifkan tim TI dengan wawasan berbasis data yang memungkinkan peningkatan efisiensi dan pengalaman yang luar biasa bagi karyawan,” tambahnya.VMware mengembangkan solusi DEX dengan menggabungkan pengukuran pengalaman karyawan di seluruh endpoints, baik secara fisik maupun virtual yang dikelola oleh VMware atau pihak ketiga.Hari ini VMware mengumumkan bahwa solusi Digital Employee Experience Management (DEEM) mereka sekarang tersedia secara umum untuk perangkat Windows yang dikelola oleh pihak ketiga.Dengan pembaruan ini, semua yang ditawarkan oleh DEX VMware, termasuk Intelligent Hub, DEEM, dan Assist, sekarang tersedia untuk perangkat-perangkat tersebut. Bahkan jika seorang pelanggan telah menentukan standar terhadap solusi manajemen lain, pembaruan ini dapat memberi pelanggan tersebut lebih banyak fleksibilitas terkait cara merema menerapkan dan mengembangkan solusi DEX.Untuk pelanggan yang siap memperluas ranah kerja ke aplikasi dan desktop virtual, VMware menyebutkan bahwa DEEM juga tersedia secara umum untuk VMware Horizon. Pelanggan dapat menilai dan menganalisa pengalaman end user menggunakan aplikasi dan desktop virtual Horizon, menggabungkan kinerja jaringan, waktu masuk sistem, serta kinerja VM.Jika skor pengalaman Horizon berubah, pemberitahuan otomatis akan memperingatkan tim TI secara proaktif, sehingga memungkinkan tim untuk secara lebih efisien menyelesaikan masalah yang berdampak pada produktivitas karyawan dengan menggunakan platform Horizon.Suatu organisasi tidak akan dapat mencapai pengalaman karyawan yang mulus tanpa mengendalikan penyampaian pengalaman dan pemulihan kendala. Saat ini, VMware menawarkan solusi komprehensif yang menciptakan siklus lingkaran tertutup yang memungkinkan TI untuk Shift Left (Shift left adalah proses pemeriksaan kerentanan pada tahap awal pengembangan perangkat lunak), memanfaatkan data pengalaman holistik untuk secara proaktif menyelesaikan masalah serta secara kontiny meningkatkan pengalaman karyawan.Dengan manajemen endpoint terpadu VMware Workspace ONE yang telah memenangkan penghargaan ini, pelanggan memiliki akses ke lingkup kemampuan pemulihan kenala yang terluas yang tersedia saat ini.Ketika kendala pengalaman timbul, tim service desk adalah lini pertama yang membantu para karyawan. Dengan memperluas data pengalaman yang sama dengan yang dilihat TI di Workspace ONE ke ServiceNow melalui ITSM Connector VMware, tim service desk dapat memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah dengan lebih efisien.Hari ini VMware juga meluncurkan inovasi lanjutan untuk ITSM Connector, termasuk penilaian pengalaman, serangkaian langkah pengelolaan endpoints terpadu yang diperluas, serta kemampuan untuk memicu alur kerja yang dibuat oleh tim TI di VMware Freestyle Orchestrator.Dengan memanfaatkan skor pengalaman, tim meja layanan dapat secara proaktif menyelesaikan potensi masalah lain yang memengaruhi pengguna sebelum kendala semakin meningkat dan menghambat alur kerja. Langkah-langkah pemulihan dan alur kerja yang diperluas ini akan senantiasa meminimalisir waktu yang diperlukan untuk memecahkan dan menyelesaikan setiap masalah.“Produk kami ada di lebih dari 200.000 ponsel pintar dan tablet yang digunakan oleh pengguna korporat dan pekerja garis depan kami, mencakup seluruh Prancis dan melalui jaringan distribusi kami (17.000 titik penjualan),” kata Olivier Bombe, Head of Digital Workspace, Groupe La Poste.“Dengan pendekatan terintegrasi dari VMware Workspace ONE, tim IT dan meja layanan kami dapat melihat kendala yang memengaruhi produktivitas karyawan, memungkinkan penanggulangan masalah yang lebih sederhana, dan pemulihan otomatis. Meja layanan kami diberdayakan untuk meningkatkan SLA (Service Level Agreement) untuk berbagai kendala; hal ini memungkinkan penghematan jam teknis.”Tim TI diharapkan dapat mengelola lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit daripada sebelumnya. DEX VMware diklaim menawarkan pemberdayaaan TI melalui Wawasan, Identifikasi Sumber Masalah Terpandu (Guided Root Cause Analysis atau Guided RCA), dan Otomasi, memungkinkan pendekatan proaktif untuk TI.Dengan wawasan berbasis kecerdasan buatan, organisasi-organisasi TI dapat langsung mengidentifikasi masalah yang memengaruhi produktivitas karyawan, dengan menggunakan model pembelajaran mesin statistik untuk secara otomatis mendeteksi dan menilai anomali pengalaman.Guided RCA, kini tersedia secara umum, menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk mengidentifikasi kemungkinan akar penyebab masalah dengan skor terkait. Hal Ini membantu meminimalisir waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumber masalah.Dengan alur kerja otomasi yang terintegrasi, ke depannya, organisasi-organisasi IT dapat mengambil tindakan pemulihan yang tepat untuk meningkatkan resolusi masalah, dan pemberitahuan karyawan yang proaktif.“VMware IT telah menggunakan DEX untuk beralih ke pendekatan IT yang lebih proaktif dan berbasis data,” kata Pam Cocca, Vice President, IT Colleague Experience and Technology, VMware.“Hal ini tidak hanya menghemat waktu teknis dalam menyelesaikan masalah dengan lebih cepat berskala besar, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap organisasi TI kami. VMware IT telah merealisasikan rata-rata, 35% penghematan waktu penyelesaian masalah selama enam bulan terakhir1. Hal Ini tentu menghemat waktu tim TI yang berharga dan memungkinkan karyawan kembali produktif lebih cepat.”