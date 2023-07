Kolaborasi Bangun Ekosistem IoT Lebih Maju Lewat ISSS 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Bekerja sama dengan Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI), Kementerian Kominfo menantang inovator untuk menciptakan solusi berbasis IoT lewat Indonesia Smart Solutions Summit (ISSS) 2023.Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyatakan selama lima tahun terakhir, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem IoT di Indonesia."Kominfo mendorong upaya pengembangan ekosistem IoT di Indonesia selama 5 (lima) tahun ini dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama," ungkapnya.Ismail menjelaskan sinergi dengan ASIOTI telah berlangsung melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan IoT Makers pada tahun 2018 s.d. 2019. Kerja sama berlanjut IoT Creations pada tahun 2020 s.d. 2022."Di tahun 2023 ini Kominfo akan bersinergi kembali dengan ASIOTI akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Indonesia Smart Solutions Summit 2023 sebagai wujud apresiasi atas perjalanan panjang yang telah ditempuh dalam membangun ekosistem IoT di Indonesia," tuturnya.Menurutnya, Indonesia Smart Solutions Summit 2023 merupakan langkah nyata untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem IoT dalam rangka menuju Indonesia Maju di era digital. "Diharapkan produk-produk berbasis teknologi karya anak bangsa dapat terus tercipta dan berkembang serta mampu bersaing secara global,” ungkapnya.Ketua Umum ASIOTI Teguh Prasetya menyatakan penyelenggaraan ISSS merupakan perayaaan lima tahun perjalanan IoT Creation bersama Kementerian Kominfo.Menurutnya, ISSS menghadirkan seluruh stakeholder bersama ekosistem IoT untuk membawa adopsi solusi pintar berbasis internet of things, cloud dan artificial intelligence (AIOT). "Lebih dalam lagi guna menjadi bagian dari solusi keseharian kegiatan masyarakat Indonesia,” ujarnya.Teguh menjelaskan selama ini pengembangan IoT dimulai dari fokus pada pengenalan, sosialisasi dan edukasi di tahun pertama, ditingkatkan dengan kompetisi dan pembuatan standarisasi untuk level pemula hingga engineer IoT,ISSS 2023 akan berlangsung pada tanggal 1 November 2023 dengan tema “Unleashing the Power of Digital Transformation". Puncak ISSS 2023 akan dibagi menjadi tiga rangkaian acara utama, dimulai dari konferensi dan diskusi membahas isu terkini, pemberian apresiasi bagi korporasi yang telah berkontribusi terhadap pengembangan transformasi digital berbasis IoT."Serta ditutup dengan expo bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk menunjukkan solusi pintar mereka untuk mendapatkan kesempatan perluasan pasar, fasilitas kemudahan dari regulator, hingga potensi pembiayaan pengembangannya," tutur Teguh.ISSS merupakan forum bersama untuk mendorong pengembangan dan implementasi teknologi IoT yang terintegrasi dengan AI solusi pintar di berbagai bidang seperti ritel (smart home, building, and warehouse), kesehatan (healthcare and wearable devices), transportasi, dan logistik.Rangkaian kegiatan Indonesia Smart Solutions Summit 2023 akan dimulai dengan kegiatan Road to Indonesia Smart Solutions Summit 2023 di 3 (tiga) kota besar, yaitu Semarang, Bandung, dan Malang.Selanjutnya acara puncak Indonesia Smart Solutions Summit 2023 akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 1 November 2023 dengan kegiatan produk showcase, diskusi panel, pertemuan komunitas dan industri, pemberian apresiasi, dan peluncuran katalog Digital Indonesia Smart Solutions.Kegiatan Road to Indonesia Smart Solutions Summit 2023 di Semarang berfokus pada solusi pintar yang sudah diimplementasikan secara luas dan komersial di masyarakat bidang smart home, building, dan warehouse.Adapun pembahasan mengenai perkembangan komersialisasi AI dan IoT (AIoT) di bidang kesehatan dan wearable devices menjadi topik bahasan kegiatan di Bandung, disusul ulasan mendalam terkait solusi pintar bidang transportasi dan logistik di Malang.Puncak acara Indonesia Smart Solutions Summit 2023 akan menampilkan pameran solusi pintar yang dimiliki oleh anggota ASIOTI dan pemenang IoT Creation yang telah diselenggarakan sejak tahun 2019.