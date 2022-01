LG Paparkan Visi Inovasi di CES 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada gelaran CES 2022 secara virtual, LG memaparkan visi inovasi bagi peningkatan gaya hidup dan masa depan. Visi ini disampaikan via acara bertajuk LG World Premiere oleh CEO LG William Cho.Cho menyampaikan bahwa visi LG ini menegaskan langkah ragam inovasi LG untuk tahun mendatang, serta merupakan upaya besar perusahaan dalam menciptakan pengalaman penggunaan lebih baik dan perhatian pada keberlanjutan lingkungan hidup.Pada ajang CES 2022, LG mengusung produk inovatif terbaru dengan tema The Better Life You Deserve, dengan tujuan besar yang disampaikan dalam format tiga film pendek, bertajuk A Better Life for You, A Better Life for All, dan A Better Life Tomorrow.Konsep LG pada peningkatan yang dilakukan dalam perangkat elektronik pendukung rumah tangga menjadi fokus dalam film pendeknya yang pertama, A Better Life for You. peningkatan ini dihadirkan pada platform LG ThinQ, ditujukan untuk meningkatkan kompatibilitas produk dengan lebih banyak fitur.Film pendek A Better Life for You juga menampilkan peningkatan pada solusi hiburan LG yang lebih terpersonalisasi, sehingga lebih interaktif bagi pemilik untuk menikmati konten dalam layar lebih besar di rumah.Mendukung visi tersebut, LG salah satunya memperkenalkan LG StanbyME pada gelaran CES 2022 ini. LG juga memperkenalkan LG PuriCare AeroTower, diklaim sebagai solusi pemeliharaan udara dalam ruang lengkap, serta LG tiiun sebagai solusi perusahaan bagi tren berkebun di perkotaan.Sementara itu, komitmen LG untuk mengurangi dampak lingkungan dan membuat bisnisnya lebih memikirkan aspek keberlanjutan lingkungan menjadi fokus dalam visi A Better Life for All. Inovasi pada penciptaan perangkat elektronik hemat energi tercermin dalam kulkas InstaView dengan pintu transparan.LG juga meningkatkan penggunaan material daur ulang bagi packaging LG Soundbar dan mengurangi komponen berbahan dasar plastik dalam OLED TV. Sementara itu, terkait visi ketiga, LG lebih terfokus pada masa depan dan peran perusahaan dalam mewujudkan fantasi dalam fiksi ilmiah menjadi kenyataan.Salah satunya dihadirkan melalui CLOi, robot yang didukung kecerdasan buatan (AI) dan berfungsi sebagai jasa kurir pengantar dari pintu ke pintu. Dalam jajaran produk yang dipamerkan di ajang CES 2022, LG juga memperkenalkan LG OMNIPOD.LG OMNIPOD diklaim hadir sebagai konsep solusi LG yang mengaburkan batas antara rumah dan mobil. Menjadi pengembangan lebih lanjut dari konsep Connected Car yang dibawa LG pada CES 2020, LG OMNIPOD diklaim menjadi tambahan ruang personal baru saat di tengah perjalanan.