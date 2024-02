Acer Bawa Intel Core Ultra ke Indonesia di Swift Go 14 AI Terbaru

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Acer resmi membawa pengalaman perangkat laptop cerdas ke Indonesia dengan mengumumkan hadirnya Acer Swift Go 14 AI. Tentu saja model ini berbeda dari Acer Swift Go 14 Touch yang dirilis bulan Oktober tahun lalu.Sesuai dengan namanya Acer Swift Go 14 AI menawarkan fitur dan performa yang didukung oleh Artificial Intelligence (AI) dari prosesor Intel Core Ultra. Acer juga menambahkan fitur berupa Intel AI Boost dan Acer AI Solution.Kedua fitur AI tersebut akan mampu meningkatkan kinerja laptop terutama saat menggunakan aplikasi atau software yang kompatibel dengan kemampuan AI, misalnya GIMP, Audacity, Adobe Lightroom, dna lainnya.Tersedia tombol AcerSense pada keyboard untuk mengakses dengan cepat fitur AI Zone yang di dalamnya ada banyak software AI dari Acer, misalnya Acer LiveArt yang memudahkan pengguna menghilangkan background pada foto untuk dimodifikasi ke bentuk konten lain contohnya stiker.Fitur AI juga bisa terasa di Acer Purified Voice 2.0 yang merupakan AI Noise Reduction. Tidak cuma performa, fitur bawaan berupa Intel Gaussian & Neural Accelerator juga mampu mereduksi konsumsi daya perangkat dengan mengurangi sumber daya yang digunakan prosesor.“Dengan desain yang ringkas dan performa terbaik di kelasnya, pengguna bisa memanfaatkan rangkaian fitur cerdas berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mempermudah mereka bekerja dan menghasilkan karya dengan lebih efisien,” tutur Matius Tirtawirya, Consumer Product Manager Acer Indonesia.Acer Swift Go 14 AI mengandalkan prosesor Intel Core Ultra 7 155H dan GPU Intel Arc Graphics. Kecanggihan tersebut hadir dalam desain laptop ramping yang ketebalannya hanya 14,99 mm dan bobot ringan 1,3kg.Pada bagian storage sudah digunakan jenis SSD kapasitas 1TB yang masih bisa ditambahkan dengan ketersediaan slot kedua, sementara kapasitas RAM yang dimiliki adalah 16GB LPDDR5X.Layar laptop Acer Swift Go 14 AI berukuran 14 inci panel IPS dengan resolusi WQXGA+ 2.2K atau 2240x1400p. Akurasi warnanya diklaim tinggi dengan color gamut 100 persen sRGB.Acer Swift Go 14 AI tersedia di Indonesia dengan harga Rp17.499.000 yang sudah dilengkapi sistem operasi Windows 11 Home dan aplikasi Microsoft Office Home & Student 2021. Tersedia garansi sparepart selama dua tahun, garansi service tiga tahun dan satu tahun Acer Priority Care.