Google Asistant Terhubung Langsung ke Kaskus

Kaskus mengumumkan kerja sama dengan Google dalam mengimplementasikan teknologi baru, salah satunya Google Assistant. Kaskus memanfaatkan kemampuan Google Assistant berbahasa Indonesia yang belum lama ini diluncurkan untuk dapat mengakses layanannya."Kami harap kehadiran KASKUS di Asisten Google bisa memberikan pengalaman unik bagi para Kaskuser untuk mendapatkan informasi mengenai Hot Thread dan Top Video terbaru,” ujar VP IT Development Kaskus Muhammad Ridwan.Untuk dapat mengakses Kaskus via Google Asisstant, anggota Kaskus atau disebut sebagai Kaskuser harus menggunakan smartphone Android 5.0 dan selanjutnya, atau iOS 9.1 dan selanjutnya.Selain itu, Kaskuser juga harus memastikan bahwa pengaturan bahasa pada smartphone diatur ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian, setelah mengakses aplikasi Google Assistant, Kaskuser memberikan perintah suara "Bicara pada Kaskus".Asisten virtual Google ini juga disebut tidak hanya dapat mengakses Kaskus secara keseluruhan, namun juga akan memerintahkannya mengakses dua fitur pada platform tersebut, yaitu Hot Thread List dan Top Video List.Selain itu dalam setiap proses, Kaskuser juga dapat memerintahkan Google Assistant untuk mengulangi informasi yang dibacanya.Sejumlah gestur navigasi pada Kaskus juga dapat dilakukan dengan bantuan Google Assistant, termasuk menghentikan penjelajahan dengan mengucapkan perintah "Keluar". Mengucapkan perintah tersebut akan mendorong Assistant menyampaikan pesan perpisahan.Sebelumnya, Kaskus memperkenalkan Edi Taslim sebagai CEO barunya, mulai bulan April 2018. Edi menggantikan CEO sebelumnya, yaitu On Lee, yang kini terfokus memimpin lokasi pengembangan teknologi Artificial Intelligence dan pembelajaran mesin untuk Kaskus, GDP Labs, sebagai CEO dan CTO.(MMI)